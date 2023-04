Polémique au PSG, épisode 237 : Christophe Galtier touché par de très graves accusations

Dans un mail envoyé à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos et propriétaire du club, Fournier assure que l’actuel coach du PSG est raciste. “Il m’a dit que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe”, est-il écrit.

Julien Fournier poursuit : “Il m’a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d’ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau.”

Ce n’est pas la première fois que les deux hommes s’invectivent. En septembre dernier, pour RMC Sports, Julien Fournier avait expliqué que l’entraîneur “n’entrerait plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe”, s’il expliquait les vraies raisons pour lesquelles ils s’étaient disputés.

Christophe Galtier avait répondu en n’étant pas étonné. “Je ne veux pas me fatiguer à débattre sur tout ce qui se dit. La fonction fait qu’on crée automatiquement un débat l’un après l’autre. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage. Voilà, c’est tout ce que j’ai à vous dire.”

”C’est parole contre parole”

Reste à savoir s’il s’agit d’une situation réellement vécue ou d’une intox afin de faire virer Galtier de son poste à l’époque. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a expliqué comment cette histoire s’est déroulée. “Samedi, après le match (Nice-PSG) j’ai reçu le document qui ne m’a pas été envoyé par Julien Fournier”, commence-t-il. “Il n’y a pas d’en-tête sur les mails. Je me dis qu’on se prend une semaine pour vérifier. Entre-temps, Romain Molina a balancé le mail qu’on a depuis trois jours. J’ai accéléré la procédure. Oui, le mail a vraiment été écrit par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos. Ce mail est très long et très lourd.”

Dans cette histoire, il est très difficile de démêler le vrai du faux. Dans les faits, Christophe Galtier est resté en poste jusqu’en fin de saison et a placé les Aiglons à une très bonne cinquième place synonyme de Coupe d’Europe. L’OGC Nice est d’ailleurs toujours en lice en Conference League et affrontera Bâle ce jeudi soir. Il a également atteint la finale de la Coupe de France, perdue contre le FC Nantes. Une bonne saison sportive donc.

Pour Daniel Riolo, c’est “parole contre parole, c’est Fournier contre Galtier”. Le PSG n’a pas souhaité répondre après cette nouvelle polémique.

Fragilisé, Christophe Galtier va encore devoir réagir à une polémique extra-sportive. Elle intervient quelques jours seulement après la victoire du PSG à Nice où l’entraîneur a eu beaucoup de mal à garder ses nerfs. En effet, les supporters de son ancien club ont pris sa maman à partie dans une banderole. Il avait répondu par la provocation, excédé par ce qu’il avait vu. Ce qui avait pourri une fin de rencontre très tendue.

Cette polémique prouve encore une chose : le PSG ne peut pas vivre une fin de saison tranquille.