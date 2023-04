Thierry Henry ne comprend pas la sanction de Romelu Lukaku contre la Juventus : “J’aurais fait pire que lui “

En Copa Italia, l’attaquant avait reçu une deuxième carte jaune parce que l’arbitre avait perçu son geste comme de la provocation envers les supporters adverses qui l’avaient hué par des cris de singe. Suite à cette double jaune, le Diable rouge a été suspendu, comme le veut la procédure, par une suspension d’une rencontre.

Une décision que ne comprend pas Thierry Henry. “C’est partout, ça l’a toujours été et ça la sera toujours. Avant, c’était isolé. Maintenant c’est dans le stade entier, on peut le voir”, a-t-il commencé pour CBS Sports où il officie comme consultant. “Je reviens sur le bon sens encore. Là, ça ne peut pas être du bon sens quand tu vois ce que le gars (Lukaku, ndlr) entend et qu’il demande juste au public de se taire. Il prend un carton jaune, vraiment ? À cause de ça ? Pourquoi le bon sens ne vient pas jouer ici si tu as un peu d’empathie ? Si tu ne sais pas ce que veut dire empathie, regarde dans un dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire.”

Pour l’ancien adjoint de Martinez, Romelu Lukaku ne voulait pas réellement provoquer le public adverse. “Tu vois un gars victime d’abus réagir simplement en se tenant stoïque, demandant au public de se taire ? Oui et alors ? Il l’a fait ce soir, a-t-il reçu un carton jaune ? Non”, a-t-il encore poursuivi.

L’ex-meilleur buteur de l’histoire des Bleus a affirmé qu’il n’aurait pas eu la même patience que son ancien protégé. “J’aurais fait pire que lui si j’avais été ciblé sur un terrain. J’en appelle encore au bon sens. La fédération italienne maintient le carton jaune et on parle de sens commun ? Sérieusement ? Mais ça arrive partout et à chaque fois, c’est la réaction qui est punie, même si cette fois une section de la tribune a été sanctionnée.”