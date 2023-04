Bien évidemment, cette vision du Real Madrid est caricaturale. Que serait cette équipe sans le délicieux Luka Modric, le pied gauche d’Asencio ou la force physique de Miliato ? Toujours est-il que les Merengues ont tout de même besoin d’un grand Courtois pour performer.

À l’image de ses trois parades durant l’ensemble de la rencontre. Dont une très importante contre Raheem Sterling alors que Benzema venait d’ouvrir le score. Un arrêt qu’il a célébré comme un but alors que ses coéquipiers sont rapidement venus lui dire merci. “Je suis content d’avoir pu faire un arrêt aussi important”, a-t-il expliqué sobrement après la rencontre. “Je mesure deux mètres, mais je tombe rapidement au sol. C’est une de mes qualités.”

Après cet arrêt aussi décisif qu’incroyable, Courtois est resté concentré pour aider son équipe. “Sur le terrain, même après un bel arrêt, je tourne très vite le bouton pour me recentrer sur ma prestation. À la mi-temps, on m’a encore montré mon arrêt. Il est vrai qu’il a l’air plutôt beau”, a-t-il dit en souriant.

Cette victoire 2-0 au Bernabeu permet aux Madrilènes de voir le match retour de mardi prochain tranquillement. Surtout face à une équipe des Blues d’une faiblesse abyssale. Malgré ce statut de favori, El Muro reste prudent et se méfie des Londoniens. “Chelsea a fait un beau match. Malgré la carte rouge, ils se sont créé des occasions. Ce résultat est évidemment bon pour nous. Même si nous aurions pu enfoncer le clou avec un troisième ou un quatrième but. Le but est de remettre ça en œuvre la semaine prochaine pour passer en demi-finale.”

(L’arrêt est à voir à partir de 2’17 dans la vidéo ci-dessous)