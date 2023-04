Agonisant il y a un an, voici comment le Standard est redevenu fringant

Le 10 avril 2022, Mehdi Carcela disputait son dernier match pour le Standard à Saint-Trond (3-0). ©PCR

En coulisses, 777 Partners s’active. Les Américains ont racheté le club à Bruno Venanzi. Le closing de cette vente n’interviendra que neuf jours plus tard, soit le 19 avril 2022. À cinq jours de cette date anniversaire, et alors que tous les feux rouches sont revenus au vert, il est temps de dresser un premier bilan en trois points : le sportif, le financier et la relation avec le public.

Sportif : L’apport de Ronny Deila est inestimable

Le 9 avril 2022, Josh Wander accordait une interview exclusive à La DH. Le copropriétaire de 777 Partners y dévoilait les ambitions sportives du groupe américain pour le Matricule 16. “C’est difficile de faire des promesses sur des performances sportives, mais ce qu’on veut, c’est construire une équipe capable de jouer l’Europe chaque saison et un jour la Ligue des champions à nouveau.” Un discours difficilement audible pour les fans Liégeois qui voyaient leur club sortir la pire saison de l’histoire du club en termes de statistiques. Avec seulement neuf succès au compteur en 34 journées, les Liégeois faisaient à peine mieux que lors de la saison 2016-2017 (huit victoires). Aujourd’hui, à deux matchs de la fin de la phase classique, les troupes de Ronny Deila comptabilisent déjà 15 succès. Avec 52 points, le Standard actuel compte 16 unités de plus que la saison dernière à la fin de la phase classique (36 points, ce qui constituait un record négatif).

Le club compte 16 points de plus et a marqué 21 buts de plus que la saison dernière.

Si le Matricule 16 vient de planter cinq buts en deux rencontres, la saison dernière, il clôturait l’exercice avec le plus faible total de goals marqués de son histoire (32). À titre de comparaison, aujourd’hui, le Standard a inscrit 53 buts. Dernière statistique qui prouve bien le redressement liégeois. Alors que les gars de Deila s’y sont tout de même inclinés plusieurs fois comme face à Seraing ou encore Courtrai, ils présentent tout de même un bien meilleur bilan à Sclessin (30 points pris) que la saison dernière (14).

Philip Zinckernagel a marqué 9 des 53 buts inscrits par le Standard cette saison. Lors de l'exercice 2021-2022, le club en avait marqué 32. ©SES

Financier : En un an, 777 Partners a déjà versé 25M € dont 15 ont été convertis en capital

À l’arrivée des nouveaux propriétaires, le Standard était un club virtuellement en faillite ayant contracté une dette colossale. Le dernier bilan comptable a permis de la chiffrer à 49 123 549 €. La tâche s’annonçait plus qu’ardue pour 777 Partners qui a tout de même signé un document (lettre de confort) dans lequel il s’engage à couvrir 38 millions € de cette dette. Cela vise à garantir la continuité du club pour les 18 prochains mois, jusqu’à la clôture de la saison 23-24. Un point très important, notamment dans le cadre de l’octroi de la licence, pour laquelle le Standard a dû répondre à des questions de la Commission quant à la provenance et les montants des fonds versés par 777 Partners, avait à trait aux fonds propres du club. Au dernier bilan (30 juin 2022), ils étaient négatifs à hauteur de 26 538 069 €. Le club doit fournir un effort pour réduire, au minimum, de 20 % pour arriver à 21 230 455,20 € au prochain bilan le 30 juin 2023. Le 28 février dernier, ils étaient de -28,4M €. Mais il convient ici de remarquer que l’exercice clôturé au 30 juin 2022 comprend déjà une augmentation de capital réalisé par 777 à hauteur de 5M € L’arrivée de 777 en avril 2022 n’a pu avoir que très peu d’impact sur les résultats de la saison 21-22 mais sans cette augmentation de capital, les fonds propres clôturés au 30 juin 2022 s’élèveraient à -31,5M €. La situation à fin février 2023 indique donc un redressement à ce niveau.

En un an, les Américains ont versé pas moins de 25M €, sous forme de prêt, au Standard, ce qui n’était jamais arrivé sous les présidences précédentes. La majorité de cet argent a servi à combler les trous ci et là. Seize de ces 25M € ont déjà été convertis en capital. Le reste le sera également dans les prochains mois. Le club ne devant ainsi plus rembourser ce montant à 777 Partners.

Josh Wander et 777 Partners ont déjà versé 25M€ au Standard depuis leur arrivée en avril 2022. ©BELGA

On rappellera qu’un apurement simple de la dette, via un versement de 49 123 549 € ne réglerait pas le problème de la perte d’exploitation qui se chiffrait, au 30 juin 2022, à 20 219 653 €. C’est pourquoi les nouveaux propriétaires procèdent par versements en tranche. Cet apport au capital, qui permet de récupérer un peu de cash, et la garantie de supporter la dette à hauteur de 38 millions €, sont autant d’éléments qui doivent permettre de ramener les finances à l’équilibre dans les prochaines années.

L’autre cheval de bataille au niveau financier était représenté par la masse salariale (uniquement pour les joueurs) du club. Cette dernière avait littéralement explosé à la faveur du mercato estival démentiel de 2019 atteignant la somme record de 29M€. Déjà amorcée par l’ancienne direction et poursuivie par la nouvelle, la diminution de cette masse salariale a été significative puisqu’elle était de 18,5M € l’hiver dernier. En fin de saison, les décideurs liégeois attendent qu’elle soit de 17,6M €. Enfin, d’ici la fin de saison 22-23, le résultat opérationnel prévisionnel du club est de -7M € comparativement à -8M € pour la saison précédente.

Supporters : c’est à nouveau l’union sacrée en tribune

Dans les tribunes aussi, le contraste est saisissant, d’une saison à l’autre. Il y a un peu plus de seize mois, le match Standard – Charleroi avait été arrêté à la suite d’un envahissement de terrain par une centaine de “supporters” liégeois. Ce vendredi soir, le stade sera complet, pour la troisième fois de la saison, et les débordements seront plus attendus sur les flancs, sur le terrain.

On est, aujourd'hui, loin des images de la police pénétrant sur la pelouse comme lors du dernier choc wallon en décembre 2021. ©VKA

Depuis la reprise du club par 777 Partners, le public de Sclessin est bienveillant. En arrivant à Sclessin, Ronny Deila avait mesuré l’ampleur des dégâts dans la relation entre ses joueurs et le public. “Après notre premier match amical, j’ai constaté que j’étais le seul à m’avancer vers nos fans. Les joueurs restaient en retraits, ils avaient peur. Je leur ai rapidement fait comprendre qu’on devait réussir à emmener ce fabuleux public avec nous. Avec leur soutien, on pouvait réaliser de grandes choses”, nous avait-il expliqué.

Force est de constater que cela a fonctionné. En début de saison, malgré un retard à l’allumage et un laborieux 4 sur15 pour entamer les débats, les différents groupes d’animation n’ont jamais cessé d’encourager, et l’ont encore fait en début d’année civile (5 sur 12), malgré une nouvelle reprise délicate. Les rares sifflets descendus des tribunes ont été entendus après la défaite contre Courtrai (0-2) ou le partage contre Zulte Waregem (2-2). Si les Ultras et le PHK, les deux groupes principaux qui animent Sclessin, ne souhaitent pas s’exprimer publiquement, on comprend l’idée que le soutien est présent, écrit (contre Genk une banderole avait été déployée, avec écrit : “Pour vous voir gagner, on va tout donner”) et bruyant dans le bon sens du terme, mais tout en gardant un recul critique nécessaire. Dès le début de saison, les Ultras Inferno ont fait passer le mot dans les tribunes : “Quoi qu’il arrive cette saison, on reste derrière l’équipe.” Dans les travées comme sur le terrain, on repartait donc d’une page blanche.

Les messages de haine (la saison dernière) ont fait place à des marques de soutien cette saison. ©SES

En clair, la paix dans les tribunes passera par une évolution du projet. Mais la nouvelle direction a compris la nécessité de discuter avec les représentants des supporters et les contacts sont réguliers entre la Famille des Rouches et Pierre Locht – la dernière réunion a eu lieu il y a trois semaines. “Il y avait une certaine crainte, en début de saison, explique Grégory Ancart, président de la Famille des Rouches. Mais nous avons pu rencontrer Fergal Harkin (le directeur sportif) et M. Dransfield (le CEO de la branche football de 777 Partners) en septembre. Ils ont expliqué le projet, et leur volonté de s’installer sur du long terme.”

L’idée de la politique multiclubs n’inquiète pas, ou plus. “On a compris que chaque club a son entité propre et on n’a pas l’impression qu’il y a une hiérarchie.” Exigeant, le public de Sclessin a retrouvé la passion, pour un moment encore, espère-t-il, avec l’espoir de grandir un peu plus dès la saison prochaine.