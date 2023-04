Conference League : déjà l’odeur du dernier carré pour Anderlecht

Les Néerlandais n’ont rien qui peut rendre jaloux le RSCA. Ils ont étouffé les Mauves par courtes périodes mais sans créer beaucoup de danger. La sixième clean sheet consécutive de Verbruggen n’était pas la plus compliquée, étonnamment.

La Conference League se vit avec beaucoup d’intensité à Anderlecht, bien plus que le championnat. Jeudi, on a vu des comportements positifs et des encouragements systématiques chez les joueurs qu’on ne voit pas le week-end. Les quarts de finale de la Conference League sont une plus belle vitrine que la lutte pour la huitième place en Belgique.

Et quand les Bruxellois s’appliquent de bout en bout, ils peuvent réussir de belles choses. Comme battre un club néerlandais, ce qui n’était plus arrivé depuis les années 2010 (après des éliminations contre l’Ajax, l’AZ et Vitesse). Ils peuvent même gagner quand Slimani n’est pas dans un grand soir.

La gestion d’effectif dimanche à Genk

L’Algérien, de retour dans le onze de base pour la première fois depuis sa blessure à Louvain, n’a pas pesé comme il en avait pris l’habitude. Mais Murillo, sur un beau centre de Dreyer, et Ashimeru, bien servi par Amuzu, ont prouvé que le Sporting était aussi capable de marquer sans passer par la route de l’ancien avant-centre de Leicester.

À l’AFAS Stadion, les Bruxellois ne devront pas tout gâcher. Et cette mission commencera peut-être déjà dimanche dans le Limbourg. Riemer épargnera-t-il certains joueurs à Genk ? La gestion du groupe sera une donnée importante dans les prochains jours pour le staff technique.

Le Sporting ne va pas abandonner la lutte pour le top-8, d’autant plus après la bonne nouvelle reçue de la CBAS mardi et les trois points retirés à Charleroi. Mais cette vue rapprochée sur les demi-finales va hiérarchiser les objectifs à court terme. Un sacré luxe quand on est occupé à faire la pire saison de son histoire d’après-guerre en championnat.