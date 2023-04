Racontez-nous ce but, Majeed.

”Le centre de Francis était parfait et je ne me suis pas posé de questions. J’ai parfaitement touché le ballon en un temps et cela me fait un énorme plaisir d’avoir marqué mon premier but européen. Mais je dois donc surtout dire merci à Francis.”

Vous êtes en grande forme depuis quelques semaines, mais on vous a souvent reproché de ne pas marquer assez de buts.

”Je sais qu’on me fait ce reproche, mais ce n’est pas ma tâche principale de marquer. Je suis un joueur collectif, je me sacrifie pour l’équipe. Quand l’équipe gagne sans que je ne marque, je suis un homme heureux. Mais je dois aussi dire que ça fait du bien d’être buteur. (Rires)”

Kana a dû pousser Ashimeru pour qu'il se fasse applaudir par les fans. ©JIMMY BOLCINA

Après le match, Kana a dû vous pousser pour que vous alliez seul vers les supporters qui scandaient votre nom.

”Oui, je suis un garçon timide. Les autres joueurs le savent et m’aident à être plus extraverti. Mais je dois remercier les supporters. Ils ont été grandioses depuis que je suis ici.”

Comment expliquez-vous votre montée en puissance de ce dernier mois ?

”Je reçois la confiance de l’entraîneur et des joueurs. Et je me sens bien dans cette équipe.”

Vous êtes avec un pied en demi-finale et vous rêvez de la finale ?

”On a fait un pas important vers la demi-finale, mais ce n’est pas encore fini. Dans le football, tout peut arriver. Et la finale ? Non. Abordons match par match.”

La fatigue de ce match sera encore dans vos jambes à Genk ce dimanche ?

”La fatigue est mentale. On part à Genk avec le plein de confiance. On a deux objectifs. On veut les réaliser tous les deux.”

Pourquoi est-ce qu’Anderlecht est meilleur en Europe qu’en Jupiler Pro League ?

”Aucune idée. On est sur la bonne voie, même dans le championnat belge.”

Vous êtes en fin de contrat en 2024. Si vous commencez à marquer des buts, ce ne sera pas évident de vous garder…

”(Rires) J’aime Anderlecht. C’est ma maison. Mais on ne sait pas. On verra…”