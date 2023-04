Racisme dans le foot : il ne manquait plus que Galtier !

Décidément, le racisme s’invite à tous les étages du football. On ne compte plus les mauvais épisodes de ce feuilleton sans fin. Récemment, Romelu Lukaku a été la cible de cris de singes et d’insultes face à la Juve. Voilà plusieurs mois que Vinicius, l’attaquant brésilien du Real, vit un vrai cauchemar dans de nombreux stades en raison de la seule couleur de sa peau. Des cantiques souhaitant sa mort sont même devenus à la mode. Et une poupée à son effigie a été retrouvée pendue à un pont avant le derby face à l’Atletico.