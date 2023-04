Doku s'offre un doublé contre Still, Théate participe aussi à la fête

Dès la 9e minute, Doku efface deux joueurs de Reims d’un coup de reins dévastateur, avant d’armer une frappe sèche qui termine sa course dans le petit filet opposé.

Dix minutes plus tard, le Belge était isolé sur la droite, il reçoit le ballon de Meling, lancé dans le dos de la défense rémoise par Kalimuendo. En face-à-face avec Diouf, le Diable rouge ne tremble pas pour inscrire son troisième but de la saison.

Également titulaire à Rennes, Arthur Theate a participé à la fête en inscrivant le troisième but des siens à la 70e.

Dans le camp d'en face, Thomas Foket et Mathieu De Smet ont tous les deux été alignés dans le quatre arrière par Will Still.