La rencontre entre Westerlo et le Club de Bruges était très intéressante en vue de la course au top 8, et même au top 4. Westerlo, en prenant un point, a pris une bonne option en vue du top8. Les Brugeois ont pris (provisoirement) seuls la quatrième place en attendant le match de La Gantoise dimanche.

Les Brugeois manquaient deux belles opportunités en première période, par Noa Lang (26e), qui butait sur un excellent Sinan Bolat, et par Ferran Jutgla (44e), qui, gêné par la sortie du gardien turc, manquait le dernier geste.

Bolat s'illustrait à nouveau sur une frappe de Lang (57e) puis Andreas Skov Olsen manquait de peu le cadre (59e). Bruges pensait ouvrir le score à la 65e lorsque Jutgla trompait Bolat, mais Maxim De Cuyper dégageait le ballon juste avant qu'il ne franchisse la ligne, comme le déterminait le VAR.

Simon Mignolet devait lui se montrer attentif sur une tête de Yusuke Matsuo (69e). Le forcing final des Brugeois ne débouchait pas sur un but. Les Blauw-Zwart occupent la quatrième place avec 56 points, un de plus que La Gantoise, qui se déplace dimanche à Malines, et que le Standard, vainqueur 3-1 du choc wallon contre Charleroi vendredi.

Lors de la dernière journée, Bruges recevra Eupen, La Gantoise accueillera Ostende et le Standard se déplacera à Oud-Heverlee Louvain. Westerlo (50 points) pointe au septième rang, avec 3 points de plus que Charleroi et le Cercle Bruges.

Dans la course aux Europe playoffs, Anderlecht (46 points), qui se déplace à Genk dimanche, peut encore se rapprocher des hommes de Jonas De Roeck avant la dernière journée au cours de laquelle ces derniers se déplaceront à Seraing.