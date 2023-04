Pour pouvoir y participer, les Mauves devront absolument s’imposer la semaine prochaine à domicile contre Malines, en espérant que ni Charleroi, ni le Cercle ne s’imposent respectivement contre Genk et Zulte Waregem.

Le début de rencontre était pourtant équilibré avec un premier quart d’heure rythmé. Anderlecht se montrait même plusieurs fois dangereux grâce à Sardella ou Slimani notamment. Mais les Genkois n’étaient pas en reste et répondaient sur phases arrêtées grâce à la patte de Trésor. Dans une première période plaisante, ce sont les Limbourgeois qui ouvraient finalement la marque grâce à Samatta, trop seul dans le rectangle et qui avait tout le temps pour ajuster sa frappe.

Slimani égalisait moins de dix minutes plus tard après avoir reçu le ballon en retrait de Sardella et s’être joué de Sadick. Mais le retour des Mauves était de courte durée puisque dans les arrêts de jeu de la première période, Ouattara faisait 2-1 après un moment d’absence de la défense anderlechtoise.

Dès le retour des vestiaires, les Genkois réalisaient le break. El Khannous était tout près d’inscrire son premier but en Pro League mais deux minutes plus tard, Paintsil ne se loupait pas. Les Anderlechtois n’y étaient plus et encaissaient le quatrième but des pieds de El Khannous, trop seul dans la surface et qui débloquait enfin son compteur pour mettre Genk à l’abri.

Peu après l’heure de jeu, Dreyer, parti seul en profondeur, sauvait l’honneur des Anderlechtois. Mais l’espoir ne revenait jamais réellement chez les Mauves qui ne parvenaient plus à amener le danger devant le but de Vandevoordt par la suite. En fin de rencontre, Paintsil enfonçait le clou pour les Genkois, qui prennent provisoirement cinq points d'avance sur l'Union en tête de classement.