Coupe d'Europe: les 980 supporters d'Anderlecht pas les bienvenus à Alkmaar

Pour les supporters d’Anderlecht, le déplacement à l’AZ risque de ne pas être le plus plaisant de la campagne européenne. Les autorités néerlandaises ont décidé que les 980 supporters d’Anderlecht doivent respecter le système de “combi-car”. Cela signifie qu’ils sont obligés de venir en car et qu’ils ne peuvent pas se balader dans le centre-ville d’Alkmaar. Ils seront donc déposés sur le parking visiteur de l’AFAS Stadium et devront quitter les lieux après le match. Des supporters sans ticket seront arrêtés.