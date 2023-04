Standard : voici la promesse faite par Deila à son groupe avant Charleroi

Après la victoire contre Genk, Ronny Deila a réuni son groupe au milieu du terrain. À la fin de son discours, le T1 norvégien lâchait ces mots : “See you on wednesday (NdlR : on se voit mercredi)”, provoquant la joie de ses hommes qui se voyaient octroyer deux jours de congé. Cette séquence résume à merveille le management de Ronny Deila. Durant la dernière trêve internationale, ce dernier n’avait pas hésité à donner une semaine de congé complète à ses hommes. “À ce stade de la compétition, les organismes sont fatigués et les joueurs installés dans une routine qu’il convient de casser. On verra si j’ai eu raison de leur faire cette faveur”, précisait-il.