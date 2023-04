Kevin De Bruyne explique sa réaction lors de son remplacement contre le Bayern Munich

Quelques minutes plus tôt, KDB avait dû être soigné au bord du terrain après avoir tenté de sauver un ballon et avait par la suite été titillé aux chevilles par les Munichois. Mais Pep Guardiola avait expliqué après la rencontre qu’il s’agissait d’un “choix purement tactique” de remplacer son maître à jouer par la pépite argentine Alvarez. Un changement gagnant puisque les Citizens ont marqué les deuxième et troisième buts dans la foulée.

À lire aussi

Il n’empêche que la réaction de De Bruyne n’a échappé à personne. Interrogé à ce sujet par le Manchester Evening News, le nouveau capitaine des Diables rouges a préféré botter en touche, parlant d’une réaction à chaud : “En fait, oui, j’ai réagi comme ça sur le moment”, a-t-il déclaré, lui qui s’estime dans une excellente forme, “je me sens bien et je veux jouer tous les matchs.”

Un des joueurs les plus utilisés par Guardiola

”Ces trois dernières années, je n’ai connu aucune blessure et j’ai été en forme à chaque match donc je me sens bien. C’est tout”, a-t-il encore précisé. Reste que s’il a réalisé une grande première période notamment dans le pressing, il est apparu quelque peu fatigué en seconde période, ce qui a expliqué le changement effectué par Guardiola.

D’autant que malgré quelques passages sur le banc ces dernières semaines, KDB reste l’un des joueurs les plus utilisés cette saison à Manchester City. Seuls Rodri (3 566 minutes), Ederson (3 464 minutes) et Erling Haaland (3 075 minutes) ont eu davantage de temps de jeu que le Diable rouge (3 072 minutes), qui a également enchaîné les matchs avec la Belgique. Guardiola sait pertinemment bien qu’il va avoir besoin d’un De Bruyne au top de sa forme pour atteindre les objectifs de fin de saison à savoir le titre en Premier League et surtout la Ligue des Champions, tant convoitée par les Citizens.

À lire aussi

Et ce n’est pas lors de ce match retour contre le Bayern Munich que le coach espagnol va faire souffler quelques titulaires. Il compte aligner la meilleure équipe possible pour éviter les mauvaises surprises à l’Allianz Arena. “La route est encore longue. Ce n’est pas comme s’il restait 50 minutes à jouer et qu’on pouvait se relâcher un peu”, a déclaré De Bruyne à ce sujet, “Mais il s’agit de 95 minutes et beaucoup de choses peuvent se produire. On a entendu parler de scores fous dans de nombreux matches, alors nous devrons nous montrer à la hauteur.”