Ligue des champions : Thibaut Courtois, faiseur de miracles mais pas le gardien le plus décisif

Ce soir-là, en quart de finale aller, El Muro a rappelé qu’il était l’un des meilleurs gardiens du monde avec une énorme parade sur une puissante frappe de son ancien coéquipier César Azpilicueta. Sans cet arrêt, l’issue de ce quart de finale aurait sans doute été différente. À l’instar du match aller la semaine dernière (2-0), lorsqu'il s’est étendu pour sortir la reprise de Sterling et éviter l’égalisation.

”Je mesure deux mètres, mais je tombe rapidement au sol. C’est une de mes qualités, a souri le Madrilène après le match. À la mi-temps, on m’a encore montré mon arrêt. Il est vrai qu’il a l’air plutôt beau. Mais après un bel arrêt, je tourne très vite le bouton pour me recentrer sur ma prestation.”

En sept matchs de Ligue des champions cette saison, Thibaut Courtois tourne avec une meilleure moyenne qu’en championnat dans toutes les catégories statistiques : 0,86 but encaissé par match (0,91 en Liga), 81,8 % de tirs arrêtés (80 % en Liga), 57 % de clean-sheets (35 % en Liga) et surtout une énorme différence entre le nombre de buts encaissés attendus (xGC, selon un modèle statistique) et la réalité : + 0,57 (- 0,09 en Liga). Ce qui signifie que ses interventions ont réellement fait la différence.

Moins décisif que Kobel et Onana

Malgré ce haut niveau affiché sur la scène européenne, Thibaut Courtois n’est pas le gardien le plus décisif de cette Ligue des champions (cfr. tableau ci-contre). Parmi les seize portiers à être sortis de la phase de groupe, c’est Gregor Kobel (Dortmund) qui a le plus haut taux de tirs stoppés (89,5 %), tout comme la plus grosse différence entre buts concédés attendus (xGC) et réellement encaissés (+1).

Parmi tous les gardiens qualifiés pour les quarts de finale, c’est à André Onana (Inter) que revient la palme. Le Camerounais a stoppé en moyenne 4,3 tirs par match (84,4 %) et présente une différence favorable de + 0,84 entre les xGC (1,62) et les buts concédés (0,78). Le meilleur pourcentage de clean-sheets (71 %) et le plus bas taux de buts pris (0,29) reviennent à Ederson (Manchester City), mais qui a dû faire face à beaucoup moins de tirs que tous ses homologues grâce à sa bonne défense.

De son côté, Thibaut Courtois se situe dans la moyenne supérieure pour chaque catégorie statistique. Il est par contre celui qui a remporté le plus de matchs (86 %), et probablement celui qui a réussi les arrêts les plus impressionnants pour son équipe.

Comme son coéquipier Karim Benzema qui est clairement monté en régime pour cette fin de saison, le Diable Rouge possède cet art de se sublimer dans les grands rendez-vous pour faire la différence. Sans ses nombreuses interventions, le Real Madrid n’aurait pas remporté la Ligue des champions la saison dernière et ne serait probablement pas aux portes des demi-finales cette année.

”Il faut affronter le match retour comme si on avait fait match nul à l’aller, pense Courtois. Nous devons aller avec la volonté de gagner. Si vous avez la mentalité d’être attentiste, ils peuvent faire 2-0 et égaliser comme l’année dernière. J’espère que nous commencerons mieux et que nous marquerons les premiers.”