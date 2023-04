Ostende est à vendre, Newcastle est le candidat le plus chaud

Une tribune devenue beaucoup trop chère

Une première décision est tombée après le match de ce week-end. Le groupe Pacific Media Group (PMG) et son duo d’investisseurs américains Chien Lee et Paul Conway négocient la vente d’Ostende. Au-delà de la relégation, c’est un problème de tribune qui pousse PMG à céder ses parts. La tribune principale “Marc Coucke”, construite en 2016 coûte près de 800 000 euros/an à Ostende qui loue la tribune. Une somme beaucoup trop chère pour un club qui évoluera dans l’antichambre de la Jupiler Pro League la saison prochaine. Sauf si les côtiers négocient avec Marc Coucke (ancien président d’Ostende) pour revoir le montant de cette location, ce sont bien des nouveaux investisseurs qui sont recherchés pour reprendre le KVO.

En plus de ce souci de location, la communication est totalement rompue entre les supporters, le club, et ses dirigeants. “Il y a bien une interaction avec les propriétaires, mais il n’est pas simple d’être sur la même longueur d’onde qu’eux. Que ce soit d’un point de vue culturel, sportif et philosophique” a déploré le COO du club côtier en conférence de presse.

Newcastle serait la piste la plus chaude

Mais qui pourrait bien racheter le club ? Une question que beaucoup de supporters d’Ostende doivent se poser. À l’heure actuelle, trois pistes se sont dégagées. Et ce sont tous des investisseurs liés à des clubs de Premier League qui sont potentiellement intéressés. Les Chinois de Wolverhampton et les Américains de Bournemouth ont été cités. Mais la piste la plus concrète reste Newcastle. Le néo-riche, racheté par le Fond d’Investissement Public Saoudien (PIF) serait très chaud à l’idée de racheter le KVO pour étendre son réseau en Europe. Selon Het Laatste Nieuws, une délégation du club anglais serait même venue ce lundi visiter le stade et le centre d’entraînement des côtiers.

L’affaire est donc à suivre du côté de la mer du Nord et les supporters d’Ostende espéreront sûrement une décision rapide afin d’entreprendre ce nouveau départ de la manière la plus sereine possible.