Le Cadiz CF Mirandilla est l’équipe réserve du club de Cadiz (Cadix, en Andalousie) et évolue en Segunda Federacion, l’équivalent de la division 4 en Espagne.

Incommodés par cette invasion d'insectes, les supporters présents lors de la rencontre ont demandé à l'arbitre d'arrêter le jeu jusqu'à ce que le nuage s'éloigne du terrain de football.

La presse espagnole indique que le match a été arrêté vers la 40ème minute et n'a pu reprendre qu'une heure et 10 minutes plus tard. La rencontre s'est conclue sur un match nul (1-1).