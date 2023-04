“Colosse”, “Super-héros”... La presse s'enflamme après la prestation de Thibaut Courtois contre Chelsea (VIDEO)

Alors que Marc Cucurella se présentait seul face au Belge au petit rectangle, celui-ci a déployé sa grande carcasse pour empêcher l’Espagnol d’ouvrir la marque pour son équipe juste avant de rentrer au vestiaire. Ce n’est qu’en deuxième période que les Madrilènes ont pu émerger grâce à un doublé de Rodrygo.

Pour Carlo Ancelotti, l’arrêt de Courtois était le “moment clé” de ce “match difficile et compliqué”. Courtois a lui-même commenté son arrêt salvateur : “Ils voulaient absolument inscrire le but de l’espoir. C’était un centre à ras de sol. Un joueur était à la réception. J’ai un peu glissé mais j’ai pu me relever et sauter pour me faire plus grand. Je suis très content de cet arrêt.”

Encensé par la presse espagnole

En Espagne, la presse a de nouveau encensé la prestation de La Pieuvre, en mettant en exergue cet arrêt incroyable.

Pour AS, il faut l’appeler San Courtois. Le gardien de notre équipe nationale a d’ailleurs obtenu la note de 10 sur 10 dans le quotidien espagnol pour sa prestation. Avec le commentaire suivant : à l’approche du repos, il a signé ce miracle qui est une routine pour lui. Un arrêt devant Cucurella qui a complètement changé le scénario du match.”. Le journal espagnol conclut en met fin au débat : “C’est lui, le meilleur gardien du monde.”

Dans ses colonnes, Marca commence à manquer de qualificatifs pour décrire les prestations de l’ancien Genkois : “Géant, colosse, énorme, impénétrable. Difficile de trouver les adjectifs pour qualifier le meilleur gardien de ces cinq dernières années.”

Le quotidien sportif madrilène se remémore les grands arrêts du gardien en Ligue des Champions ces dernières années : “Il apparaît toujours à des moments clés. Souvenez-vous de la finale contre Liverpool la saison dernière, des arrêts en demi-finale contre Manchester City ou du penalty arrêté en huitième de finale face à Messi.”

Pour Mundo Deportivo, “Courtois s’est à nouveau déguisé en super-héros.” Le quotidien réputé proche de Barcelone n’hésite pas à qualifier l’arrêt du Belge de “formidable”.