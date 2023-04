Josh Wander, présent à Sclessin contre Charleroi, l’a constaté : le Standard a encore besoin de lui pour franchir un palier

Car, ce mercredi, cela fera exactement un an que le closing du rachat du Matricule 16 par 777 Partners a été entériné. En 365 jours, les propriétaires américains ont remis un géant du football belge sur pied. Si sur le plan financier, le redressement est toujours en cours et prendra encore du temps, sur le plan sportif, les choses ont sans doute été plus vite qu’escompté par les décideurs du Football Group de 777 Partners. Josh Wander a pu s’en apercevoir vendredi dernier au cœur d’un chaudron de Sclessin en pleine ébullition. De quoi donner à l’un des actionnaires principaux de la société américaine l’envie de délier les cordons de la bourse ? Il serait bien inspiré de le faire, et ce, pour plusieurs raisons.

Josh Wander est reparti à Miami avec de nombreuses photos des tribunes de Sclessin sur son smartphone. ©VKA

L’Europe plus tôt que prévu

Josh Wander le sait, à cette heure, le Standard est bien le club du réseau de 777 le plus proche de retrouver la scène européenne et il n’en faudrait pas beaucoup pour qu’il se mêle prochainement à la lutte pour le titre. “L’objectif final, c’est d’avoir le plus de succès possible, de jouer l’Europe chaque saison”, nous précisait-il lors d’un entretien qu’il avait accordé à la DH en avril 2022. La scène continentale, le Standard en a fait son second objectif de la saison après avoir atteint le premier : une qualification pour les Europe Playoffs en attendant, qui sait, mieux ce dimanche si les astres venaient à s’aligner. “On veut retrouver les soirées européennes à Sclessin, cela me manque”, avait précisé Arnaud Bodart après la victoire face à Genk. “Je n’ose imaginer ce que cela donnerait en termes d’ambiance si nous venions à jouer l’Europe”, assurait, quant à lui, Marlon Fossey vendredi dernier.

Mais, il y a un an, Josh Wander avait surtout ciblé une priorité absolue : “La stabilité financière, c’est la priorité absolue. On doit s’assurer d’être dans un confort financier dans les années à venir et de ne pas être dépendants du marché, d’un joueur ou du Covid, par exemple. Une fois que ce sera stable financièrement, le sportif suivra.” En un an, 777 Partners a investi 25M €, principalement pour éponger la dette colossale du club. Mais douze mois plus tard, l’évolution sportive impose déjà des impératifs financiers pour pouvoir à nouveau rivaliser avec les meilleurs comme le souhaite Ronny Deila qui déclarait, il y a peu : “On s’est beaucoup amélioré ces derniers mois mais nous ne sommes que sixièmes. Par rapport à d’où nous venons, c’est très bien. Mais par rapport aux attentes d’un club comme le Standard, ce n’est pas suffisant. On doit pouvoir investir plus pour pouvoir les réaliser.”

Un budget prochainement défini à Paris

Ronny Deila l’a déjà précisé à plusieurs reprises, il est un coach impatient. Le Norvégien sait qu’il n’en faudrait pas beaucoup pour que son groupe puisse jouer la tête de la compétition dès la saison prochaine. “Ronny a gagné des titres partout où il est allé, c’est pour cela qu’il est venu au Standard”, assurait Fergal Harkin lors de son intronisation. Le directeur sportif irlandais en est tout aussi conscient : un investissement dans le sportif, qu’il provienne de l’actionnaire ou d’une qualification européenne, serait de nature à tranquilliser son ami Deila courtisé par le Club de Bruges.

Wander a également pu mesurer la cote de popularité énorme de Ronny Deila en bord de Meuse. ©VKA

Le patron sportif du Matricule 16 se dit, en interne, confiant quant au fait que Ronny Deila sera encore sur le petit banc liégeois la saison prochaine. Harkin se rendra prochainement à Paris pour un meeting avec les directeurs sportifs des autres clubs de 777 Partners et des membres de la direction du groupe. Le but de cette réunion de famille : définir le budget pour la saison prochaine. À l’heure actuelle, Harkin dispose de chiffres approximatifs qu’il tentera de faire grimper afin de s’assurer que le projet sportif qu’il a imaginé avec Ronny Deila soit réalisable dès la saison prochaine. Un Ronny Deila qui, en plus de la fin de saison, est déjà occupé à préparer la prochaine avec, notamment, la planification d’un stage estival au début du mois de juillet qui devrait se tenir en Allemagne.

Continuer à voir l’un de ses clubs grandir, y conserver son coach qui est sans conteste le meilleur que le club ait connu depuis des années et retrouver rapidement la Coupe d’Europe pour générer davantage de profits, voici autant de raisons d’investir davantage en bord de Meuse pour Josh Wander.