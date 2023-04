La grippe qui fuite, le rouge porte-malheur et le gardien Kung Fu : Anderlecht garde un mauvais souvenir de sa dernière visite à l'AZ

Ariël Jacobs avec David Steegen à la conférence de presse avant le match. ©BELGA

16 février 2012, Alkmaar. Dans son édition du jour, la DH annonce que Mister Europe Matias Suarez est très incertain pour la rencontre. Meilleur buteur de l’Europa League avec sept buts en six matchs, l’Argentin est victime d'une forte fièvre mais a quand même fait le déplacement aux Pays-Bas. Confronté à la grippe de son magicien, Ariël Jacobs est de mauvaise humeur à sa conférence de presse. La fuite dans les médias l’énerve. “Du remplissage de journal, peste-t-il. Il pourra jouer.”

Tout au long de son point de presse, il s'amuse avec les journalistes. “Pourquoi j’aurais préféré éviter l’AZ ? À cause de ses couleurs (NdlR : le rouge, comme le Standard). Quelle est ma couleur préférée ? Toutes les couleurs.”

guillement Vous tournez comme le vent, ici aux Pays-Bas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent.

Quand un journaliste néerlandais lui annonce que le T1 adverse Gert-Jan Verbeek vient de déclarer qu’Anderlecht est favori, il rajoute une couche. “Je pensais que c’était du 50-50 ? Vous tournez comme le vent, aux Pays-Bas. Mais c’est vrai qu’il y a beaucoup de vent, ici. Et, en Belgique, on croit que ce sera une promenade de santé parce qu’on ne joue pas contre Manchester United. On oublie que l’AZ est premier au classement aux Pays-Bas. J’ai vu son match contre l’Ajax. Le score (1-1) n’était pas un reflet de la rencontre. Cela aurait pu être 7-2 pour l’AZ.”

Il faut dire que Verbeek, un ex-boxeur, avait également soigné le spectacle. “J’ai été voir Anderlecht contre Genk (4-2) et je n’ai pas été impressionné. […] Je n’ai rien à cacher, vous pouvez assister à tout mon entraînement. Vous voulez connaître mon onze de base ? On jouera avec les mêmes joueurs que le weekend passé contre l’Excelsior Rotterdam (victoire 2-0)."

Le Néerlandais peut compter sur son gardien Alvarado Esteban, international costaricien et fraîchement surnommé Kung Fu-keeper. La raison? Quand un hooligan de l’Ajax est monté sur le terrain et a fait mine de l’attaquer, Esteban s'est transformé en karateka pour lui asséner deux coups, lui qui à la ville est à l'époque sous le coup d'une plainte pour tentative de meurtre, son ex-compagne l'accusant de l'avoir jetée des escaliers...

Le 17 février 2012. Comme attendu, Suarez n'est pas titulaire. C’est Canesin qui épaule Mbokani en attaque. Mais le Brésilien n’est pas le seul qui ne répond pas aux attentes. Mbokani, Jovanovic, Gillet, Biglia, Kljestan : les cadres se font dominer de la première à la dernière minute. Cette reprise de la tête de Gillet en fin de match est la seule opportunité mauve. L’AZ, quant à lui, se crée un grand nombre d’occasions de but mais ne marque qu’une seule fois, via Maher. Les montées au jeu de Suarez (à la 60e) et Deschacht (à la 46e pour Safari, qui avait souffert contre le redoutable Beerens) calment légèrement la tempête mais le Sporting déçoit ses 850 supporters présents.

guillement On a joué à un rythme de pensionnés. On aurait pu perdre 4-0.

Comme souvent, on a droit à quelques déclarations franches de Jovanovic à l’issue du match. “On aurait pu se prendre un 4-0. On a joué à un rythme de pensionnés et cela ne suffit pas en Coupe d’Europe. L’AZ, c’était le niveau de la Ligue des champions, nous pas. C’est du 75-25 pour l’AZ avant le match retour.”

Poulsen l'a échappé belle après une intervention musclée de Wasilewski et Gillet. ©BELGA

Verbeek, lui, poursuit son petit jeu avec Jacobs. “Pour moi, Anderlecht reste favori. On n’a pas assez marqué et on risque de le payer au retour. En déplacement, on est beaucoup moins fort.”

Il n’en faut pas plus pour susciter une vive réaction de la part de Jacobs. “C’était quand même clair que l’AZ est la meilleure équipe des deux ?” Et puis, aux journalistes belges : “Nous, Belges, nous pensons toujours que nous allons devenir champions du monde. Moi, je connaissais la force de cet AZ.”

Une semaine plus tard, la déception mauve sera encore plus grande. Anderlecht se créera à peine une occasion et s’inclinera à nouveau par un but d’écart (0-1), inscrit par Maarten Martens. Le rêve de Roger Vanden Stock après les six victoires de suite (contre l’AEK, Sturm Graz et le Lokomotiv Moscou) de jouer la finale de l’Europa League, s’est déjà évaporé. Heureusement, Anderlecht remportera le titre.

De cette saison-là, seul Guillaume Gillet est encore au Sporting. Lui est tous les supporters gardent un goût amer de cette double confrontation avec le quatrième club des Pays-Bas. C’est le moment ou jamais de mettre les choses au point.