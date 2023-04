La saison de tous les records pour Kevin De Bruyne

6 Cette saison en Ligue des champions, De Bruyne domine six catégories statistiques. Il est le milieu de terrain présentant le plus haut taux d’actions menant à un tir (6,63), d’assists (0,64), de passes clés (3,63), de centres (10,26), de passes en profondeur (1,29) ainsi que de passes dans le grand rectangle (3) par 90 minutes.

8 En Premier League, l’ancien Genkois a délivré sept passes décisives rien que pour Erling Haaland. Jamais un joueur n’avait autant assisté un autre dans l’histoire de Manchester City.

12 Sur l’ensemble de la saison, le Norvégien a marqué douze fois sur des assists du Belge. KDB n’avait jamais donné autant de passes au même joueur sur la même saison (34 matchs ensemble jusqu’à présent). À titre de comparaison, Romelu Lukaku n’a marqué que son treizième but sur un assist de KDB le mois dernier contre l’Allemagne, à l’occasion de leur 70e match ensemble. Quant à Sergio Agüero, l’attaquant à qui KDB a délivré le plus de passes décisives durant sa carrière (23), il a fallu attendre 144 rencontres.

15 Le Diable Rouge compte quinze assists en championnat cette saison. S’il parvient à en distiller six autres sur les huit derniers matchs, il battrait le record historique de Thierry Henry en Premier League (20, en 2002-2003) qu’il a déjà égalé lors de la saison 2019-2020. Par ailleurs, KDB a atteint la barre des quinze passes décisives pour la quatrième saison. Personne n’a fait mieux, Cesc Fabregas étant le seul autre joueur à l’avoir fait plus d’une saison (2).

23 Son record personnel de 28 passes décisives sur une saison (avec Wolfsbourg en 2014-2015) risque bien d’être battu avant la fin de la campagne. Il en compte actuellement 23, soit autant que sa meilleure marque réalisée avec Manchester City (2019-2020). En sachant qu’il est bien parti pour poursuivre l’aventure en Ligue des champions, il devrait encore disputer plus d’une dizaine de matchs avant la fin de la saison avec la nécessité de donner six assists.

101 La mythique barre des 100 assists en Premier League a été récemment franchie. Il en totalise même 101 depuis samedi. Cette saison, il est ainsi passé de la dixième à la cinquième place du classement des meilleurs passeurs de l’histoire du championnat anglais, en dépassant les marques de James Milner (87), Steven Gerrard (92), David Silva (93) et Dennis Bergkamp (94). Prochaine étape : le podium en rejoignant Frank Lampard (102) et Wayne Rooney (103). Il ne restera ensuite plus que Cesc Fabregas (111) et évidemment Ryan Giggs (162) devant lui.