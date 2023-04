Le Real Madrid en demi-finale: la force de l’habitude

On s’y attendait, en sachant qu’ils s’étaient déjà qualifiés à 18 reprises (sur 19) après avoir remporté le match aller avec au moins deux buts d’écart. On s’y attendait aussi parce que ces Madrilènes - qui disputeront leur troisième demi-finale consécutive - sont devenus quasiment injouables lorsqu’ils atteignent les grands rendez-vous. Et on s’y attendait vu la forme récente de Chelsea, incapable de gagner depuis sept matchs.