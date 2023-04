Anderlecht s’est qualifié 9 fois sur 9 après un 2-0, mais Dreyer se méfie : “On a tiré nos leçons de Genk”

Bizarrement, les Mauves se sont fait éliminer deux fois après un 3-0 à l’aller : contre Barcelone en 1978 (3-0 et éliminé après les tirs au but au retour) et contre le Real Madrid en 1986 (6-1 au retour).

Les stats de l’UEFA sont également rassurantes : dans 83 % des cas, un 2-0 à l’aller a suffi pour la qualification. L’Union SG fait partie des malheureux 17 % qui se sont fait éliminer (2-0 contre les Rangers, puis 3-0 à Glasgow en préliminaires de la Ligue des champions). Les clubs belges se sont qualifiés à 30 reprises (sur 34) après un 2-0.

Est-ce que ces stats donnent des ailes aux Anderlechtois ? “En tout cas, ce n’est pas parce qu’on mène 2-0 qu’on va prendre le match à la légère, dit Anders Dreyer. On doit aborder le match avec la même mentalité que d’habitude.”

Selon son coach Riemer, Anderlecht ne doit pas songer à défendre. N’est-ce pas plus facile à dire qu’à exécuter quand on est sur le terrain ? “Non, répond Dreyer. Parce que si on change nos habitudes, on ne sait pas ce qui peut arriver. On va monter sur le terrain en voulant marquer. Ces deux derniers mois, on a trouvé le bon équilibre entre la défense et l’attaque.”

Sauf à Genk… “Nous n’étions pas prêts dans certaines situations et Genk nous a punis. Genk était une bonne leçon et un bon avertissement avant ce match à l’AZ. On est prêt pour ce combat. On va l’aborder comme une finale.”