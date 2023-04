Jordy Clasie, le capitaine de l’AZ, a joué à Bruges

À lire aussi

Clasie voit filer Arnstad pendant le match aller.

Clasie n’était pas titulaire à part entière lors de cette saison à Bruges. “En fait, j’étais arrivé de Southampton en fin de mercato. Bruges enchaînait les victoires, c’était donc difficile de gagner ma place dans l’équipe. Et ensuite, j’ai eu des problèmes au genou qui ont entraîné une indisponibilité de plus d’un mois.”

guillement "Ce n'est pas parce que je suis passé à Bruges que je suis anti-Anderlechtois."

Au début de l’année 2018, sa situation a changé. “Je suis devenu titulaire et la machine tournait bien. Nous avions 12 points d’avance sur Anderlecht au début des playoffs. Mais quand les playoffs ont commencé, Ivan Leko a soudainement changé son fusil d’épaule. Il a opté pour son ancienne équipe et je n’ai plus eu voix au chapitre. Je n’y comprenais rien et je ne sais toujours pas pourquoi il a fait cela.”

Bruges a quand même remporté le titre. C’est le seul titre de champion de Clasie, qui a aussi gagné une coupe avec Feyenoord. “Mais je n’ai jamais considéré que ce titre avec Bruges était le mien. Je ne me sentais pas champion de Belgique. Je n’attendais qu’une chose : quitter au plus vite Bruges. Et c’est ce que j’ai fait, vu que je suis parti à Feyenoord.”

Beaucoup d’ex-Brugeois ont une dent contre Anderlecht. “Moi pas ! Je ne suis pas anti-anderlechtois. Mais cela n’empêche que je veux me qualifier ce jeudi. Notre victoire à Sittard (0-3) a fait du bien. Ces dernières semaines, on avait quelque peu perdu la confiance. Cette victoire devrait être un pas dans la bonne direction. Odgaard et Pavlidis ont marqué, cela leur fera du bien. Et la clean sheet soulagera notre gardien. On a savouré la victoire dans le car lors du voyage retour, mais dès qu’on est arrivé à Alkmaar, on s’est focalisé sur Anderlecht.”