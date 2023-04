Axel Witsel s’exprime pour la première fois depuis sa non-sélection avec les Diables rouges

Pour les victoires contre la Suède (0-3) et contre l’Allemagne (2-3), le nouveau sélectionneur avait décidé de se tourner vers des éléments plus jeunes : Orel Mangala (25 ans), Amadou Onana (21 ans) ou encore Roméo Lavia (19 ans) notamment. ” Son âge n’est pas la raison, vous le voyez car Vertonghen est là, a éclairci Tedesco. Je suis allé à Madrid le voir et je l’ai appelé pour lui expliquer ma décision qui était difficile à prendre. Je veux dire qu’il a fait tant pour l’équipe nationale que j’en parlerais pendant une heure si je devais parler de ça. La porte n’est pas close pour lui, je voulais tester d’autres choses. Je lui ai dit que tout serait de nouveau ouvert en juin. À cette position, on a plein de possibilités. Il a apprécié qu’il n’apprenne pas l’information via les médias. On veut être honnêtes avec les joueurs car ils le méritent.”

Au micro d’Eleven, Witsel est revenu sur sa non-sélection. “Si c’est une cicatrice ouverte ? Je ne l’ai pas pris comme si c’était la fin du monde, détaille le joueur de l’Atlético Madrid. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. C’est clair que j’aurais voulu être là en mars. Maintenant, ça n’a pas été le cas. C’est comme ça.”

Il a également évoqué les échanges avec Tedesco. “J’avais eu une discussion avec lui avant la sélection, pas après. Il m’avait déjà prévenu avant qu’il fasse la sélection, par respect.”