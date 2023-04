"Ce n'était pas du football", "On voit pourquoi ils sont dixièmes": Anderlecht violemment critiqué par la presse néerlandaise après son élimination

Le Volkskrant n'y est pas aller de main morte concernant les joueurs de Brian Riemer. "Les hommes de Bruxelles semblaient parfois intoxiqués par une substance étrange. Ce que le numéro 10 du championnat belge a montré à Alkmaar défie presque toute description. Cela ne ressemblait à football que de loin. Comment ils ont battu Villarreal avant reste un mystère. L’ancien grand club bruxellois n’a guère tenu la balle. Le football combiné manquait complètement et les joueurs étaient alignés de manière incorrecte, a-t-il avancé avant de s'en prendre à l'arrière-garde mauve. Les défenseurs sont restés loin des adversaires. Le capitaine Jan Vertonghen pouvait pointer et crier ce qu’il voulait, il ressemblait à un enseignant qui s’adressait à des élèves avec des bouchons d’oreille à la puberté."

À lire aussi

Même son de cloche dans les autres journaux. Du côté de Trouw, la défense aussi en a pris pour son grade : "L'AZ a été aidé par un Anderlecht maladroit, qui a montré pourquoi il est descendu à la 10e place du championnat belge en tant qu’ancien club de premier plan. La défense, en particulier, n’a pas été à la hauteur. Elle a essayé de construire de manière incorrigible, une technique que les quatre joueurs ne maîtrisent pas tous. Le gardien Verbruggen a dû désamorcer de nombreux dangers”.

Le journal local Noordhollands Dagblad ne disait pas autre chose : "Après seulement 25 minutes, les défenseurs d’Anderlecht ont vu leurs yeux se couvrir d’une brume rouge. Les joueurs de l’AZ se sont succédé dans la surface de réparation belge. Et ce n’est pas sans résultat. Les joueurs d’Anderlecht n’en pouvaient plus. Le latéral gauche Moussa N’Diaye perdait complètement le fil et tirait des ballons dans tous les sens. Les courses d’Odgaardont semé la confusion dans les rangs d’Anderlecht. L’AZ a été le patron sur tout le terrain et a surclassé ses adversaires pendant une mi-temps."

Pour l'Algemeen Dagblad, toute la défense n'est pas à pointer du doigt de la même manière. "Les joueurs d’Alkmaar ont constamment transpercé la médiocre défense d’Anderlecht où les internationaux Jan Vertonghen et Zeno Debast ont dû faire appel à toutes leurs qualités pour maintenir le cap. Sur les côtés, Murillo et N’Diaye ont été dépassés à plusieurs reprises par leurs adversaires beaucoup plus forts", a avancé le quotidien qui a aussi évoqué le rapport de force global entre les deux équipes. En rien, on ne pouvait remarquer que l’AZ était privé de son meilleur joueur avec Jesper Karlsson. L’AZ peut se demander comment il a pu perdre contre le numéro dix belge à Bruxelles la semaine dernière et se mettre dans une position aussi difficile."