Christian Prudhomme avant Liège-Bastogne-Liège : “Ce combat des chefs, Pogacar-Evenepoel, j’en salive”

Précisément, c’est à Liège-Bastogne-Liège que l’an dernier, il a réellement découvert Remco Evenepoel et c’est toujours dans la Doyenne, ce dimanche, qu’il attend avec une impatience non feinte, un premier grand duel entre le champion du monde brabançon et un certain Tadej Pogacar, le numéro 1 mondial.

Christian Prudhomme, y a-t-il un premier souvenir de Remco Evenepoel qui vous revient en mémoire ?

”Pas vraiment, non, mais l’image que j’ai en tête et pour toujours, c’est celle de son démarrage dans la côte de La Redoute à Liège-Bastogne-Liège, l’an dernier. Je crois que, de ma vie, je n’avais jamais vu un démarrage aussi soudain. Remco n’est pas très grand, il était caché derrière le premier rang du groupe des favoris et il est sorti comme un diable sort de sa boîte. Bam ! (il mime le geste de quelqu’un donnant un coup de marteau) Un sentiment que je n’avais jamais ressenti, tellement c’était à la fois puissant et violent dans l’attaque. Il est toujours super jeune, il n’a que 23 ans, mais cette attaque vers Liège correspond un peu à son entrée dans la carrière : fracassante !”

Directeur du Tour de France, Christian Prudhomme est aussi celui des principales courses à étapes françaises, de Paris-Roubaix ou des classiques wallonnes.

C’est quand même un coureur que vous connaissiez avant la Doyenne de l’an dernier.

”Bien sûr. Avant cela, je me souviens de sa victoire au championnat du monde des juniors, à Innsbruck, je crois (NdlR : en 2018). Si je me souviens bien, Remco était tombé, il avait été largué, puis il était revenu, il avait attaqué et il avait gagné en solitaire avec une avance hallucinante. Déjà, à ce moment, on en parlait forcément dans le milieu. Les gens me disaient immédiatement : ce gars-là, il n’est pas comme les autres, il a quelque chose en plus.”

guillement "J’ai en tête, et pour toujours son démarrage dans La Redoute. De ma vie, je n’avais jamais vu un démarrage aussi soudain."

Qu’en pensez-vous ?

”Que Remco Evenepoel a quelque chose de plus que les autres ? C’est mon impression évidemment… Incontestablement. Je ne sais pas s’il a quelque chose en plus que Tadej Pogacar, l’avenir nous le dira, mais il a quelque chose qui le distingue des autres coureurs. Sa marque de fabrique, les attaques de loin qu’il mène victorieusement à leur terme, c’est fabuleux. Ça correspond exactement à ce qu’un certain nombre d’entre nous ont connu dans leur enfance avec Eddy Merckx, Bernard Hinault et les plus grands. C’est-à-dire : des champions qui attaquent de très loin. Il est de la trempe de ces champions qui attaquent là où on les attend, mais qui sont aussi capables de passer à l’offensive là où on ne les attend pas du tout. Ça crée une incertitude dans la course qui est merveilleuse et dont on se délecte pour le moment.”

Nous sommes en effet gâtés pour le moment avec une demi-douzaine de coureurs, dont Remco Evenepoel, et pas un seul ou deux, qui évoluent au-dessus du lot.

”Moi, je pense que le sport de haut niveau se nourrit de rivalités. Cette année, sur le Tour de France, on remonte au puy de Dôme, symbole de la rivalité avec le duel légendaire en 1964 entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Les champions actuels, comme Federer, Nadal et Djokovic en tennis, ça ne peut que tirer le cyclisme vers le haut. Voir van Aert-van der Poel, voir Pogacar-Vingegaard et penser que peut-être Evenepoel va tous les mettre d’accord et sur tous les terrains, je trouve cela formidable. Ce qui me plaît, c’est qu’ils attirent les jeunes de leur âge qui regardent le vélo et qui parfois s’y mettent eux aussi. Le vélo exercé comme ça redevient fun, comme on dit. Je le ressens, avec des jeunes qui m’en parlent, mais savez-vous qu’en France la deuxième tranche d’âge qui a le plus regardé le Tour de France à la télévision, l’an dernier, ce sont les 15-24 ans. Ce n’est pas tout à fait par hasard mais parce qu’ils ont aujourd’hui des champions, comme Remco Evenepoel, auxquels ils s’identifient et qui les font à nouveau rêver.”

Revenons au champion du monde, d’autres de ses courses vous ont marqué ?

”Non, pas trop. D’abord, il n’a pas beaucoup couru nos épreuves jusqu’ici (il sourit), mais nous serions vraiment ravis qu’il vienne les disputer à l’avenir. Il n’y a pas d’ostracisme de notre part vis-à-vis de Remco Evenepoel, bien au contraire. Je ne peux que répéter ce que j’ai déjà dit et que vous savez : on a fait en sorte en 2024, dans des conditions particulières de dates, avec les Jeux Olympiques organisés à Paris dans la foulée du Tour de France, le Tour de l’an prochain se termine le dimanche 21 juillet, jour de votre Fête nationale, par un contre-la-montre en côte entre Monaco et Nice ! Si ce n’est pas un appel du pied, je ne sais pas quoi faire d’autre ?”

guillement "Je ne sais pas s’il a quelque chose en plus que Pogacar mais il a quelque chose qui le distingue des autres coureurs."

Avant cela, il sera une des deux têtes d’affiche de Liège-Bastogne-Liège, ce dimanche.

”On attend le combat des chefs ! Il y a un plateau exceptionnel, Pogacar-Evenepoel, ça fait saliver. C’est formidable. On voit les classiques ardennaises qui reprennent une place exceptionnelle dans le calendrier. Quand on voit les derniers vainqueurs de Liège, prenez les trois derniers et peut-être les trois à venir, ça a une gueule extraordinaire. C’est superbe. Ça redevient ce trait d’union avec les grands tours, avec les grands champions. Je repense à 1975, avec le duel sur le Boulevard de la Sauvenière, entre Eddy (Merckx) et Bernard (Thévenet), qui préfaçait leur match au Tour de France trois mois plus tard. On retrouve des champions qui sont là du mois de mars à octobre, dans les classiques, dans les Monuments et dans les grands tours.”

Comme organisateur, vous devez être ravi ?

”C’est l’organisateur de courses qui parle mais aussi, et peut-être d’abord, le passionné de sport et de cyclisme. Je n’entends parler que de cela, de ce duel de dimanche.”