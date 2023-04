L'Autre Regard: même Copacabana attend la venue de Carlo Ancelotti !

Et si, pour terminer sa carrière, l’actuel coach du Real Madrid succombait à la tentation d’un dernier défi : gagner le Mondial avec l’équipe nationale brésilienne. La rumeur fait son chemin sur les sables émouvants de Copacabana. Amoureux du beau jeu, fin stratège, expérimenté, véritable main de fer dans un gant de velours, “Carletto” a le profil idéal pour piloter la Seleção. Et les nombreux joueurs brésiliens qu’il a récemment dirigés (Casemiro, Militao, Vinicius, Rodrygo…) cautionnent évidemment le projet. Il est clair que s’il devait hisser la sélection “auriverde” sur le toit du monde après avoir collectionné les sacres dans les plus grands clubs européens, le jugement de Fabio Capello prendrait une nouvelle dimension et aurait encore plus de sens. N’en déplaise à un certain Pep Guardiola…

