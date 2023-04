Loïs Openda inscrit un doublé et délivre une passe décisive dans la large victoire de Lens

Une semaine après la défaite face au PSG, Lens s’est bien relevé face à Monaco dans un duel capital pour le podium. Titulaire en attaque après avoir reçu son trophée de “Joueur du Mois en Ligue 1”, Loïs Openda a directement mis les Sang et Or sur du velours avec un doublé après seulement 16 minutes. Un doublé qui permet aux Lensois de s'imposer facilement (3-0) et de reprendre provisoirement la deuxième place de la Ligue 1 à Marseille.