L'Union désavantagée par le calendrier des Champions playoffs ? "Nous ne prendrons pas cela comme excuse"

Dans la foulée de la fin de la phase classique, le calendrier des Champions playoffs est sorti. Et l'Union a appris qu'elle débutera ce mini-championnat face à l'Antwerp. L'équipe de Mark van Bommel jouant la finale de la Croky Cup ce dimanche, le même jour que le match entre Genk et Bruges, le duel entre Unionistes et Anversois aura lieu le mercredi 1er mai.