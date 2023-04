"J’ai trop souvent joué à 20 % de mes capacités": Balotelli se porte coupable du nombre de Ballons d’Or remportés par Messi et Ronaldo !

Actuellement joueur de Sion après avoir sillonné les plus grands clubs d’Europe comme Manchester City, l’AC Milan et l’Inter, Super Mario fait le tour de clubs moins huppés sans pour autant tomber dans l’anonymat. Questionné par un média italien, l’international italien est revenu sur son parcours sulfureux. L’occasion pour lui aussi d’évoquer le Ballon d’Or, un trophée qui était selon lui à sa portée.

Balotelli l’admet en toute “modestie” : son manque d’efforts a contribué à ce que Messi et Ronaldo récoltent 12 Ballons d’or à eux deux. Dans le podcast accordé à Muschio Selvaggio, Super Mario dévoile ainsi le message que lui avait transmis son ancien agent décédé en 2022, Mino Raiola : “Raiola me disait toujours la même chose : si Messi et Cristiano Ronaldo ont autant de Ballons d’Or, c’est de ta faute. Il avait raison, j’ai trop souvent joué à 20 % de mes capacités.”