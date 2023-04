La saison

”On a fini très très loin d’où on aimerait être. C’est un gros rappel à l’ordre pour tout le monde à l’intérieur et autour du club. La dernière semaine a été très difficile car cela fait très mal quand on ne performe pas comme on le voudrait et quand on voit les gens qui sont tellement déçus. Cela me donne aussi une énorme motivation pour bien performer car on a toutes les réponses désormais. Tout le monde est affamé et veut montrer qu’on pourra revenir plus forts. On doit prendre des décisions pour rendre à la position à laquelle Anderlecht doit être. Quand tu finis onzième au championnat pour un club comme le nôtre, cela montre qu’il y a des choses pour lesquels nous ne sommes pas assez bons. C’est valable pour les joueurs, le staff et les gens autour de nous. Il y a un manque de qualité et de régularité.”

L’irrégularité

”Les joueurs ont donné tout ce qu’ils pouvaient et on leur en demandait beaucoup. Ils ont surperformé lors de certains matchs qui nous ont frayé un beau chemin en Europe. Lors des derniers mois, on a eu de belles performances sur la scène continentale et on se demandait en championnat si c’était la même équipe. Cela ne serait pas juste pour nous de dire à certains joueurs qu’ils ne sont pas assez bons car nous sommes l’une des équipes qui utilisent le plus de jeunes joueurs dans le top 10 européen. Avec des jeunes, il y a forcément des hauts et des bas. Il faut du temps pour les évaluer de manière juste et avec un retour constructif même lorsque l’on considère qu’il faut arrêter notre coopération. Désormais, nous avons le temps pour cela. On a les réponses à nos questions et on va agir.”

Le niveau de l’équipe

”Actuellement, nous ne pensons pas avoir une équipe capable de se battre pour les premières positions. Ce n’est pas pour descendre quelqu’un, c’est un tout. Cela signifie que l’on doit amener de la qualité. Pour augmenter les performances globales de l’équipe mais aussi pour augmenter celles des autres joueurs autour.”

Le mercato

”Maintenant que nous avons un style de jeu clair, c’est plus facile pour notre département de scouting de chercher ce dont on a besoin. Ce n’est pas un secret que l’on n’a pas performé offensivement au niveau attendu pour Anderlecht. En amenant des joueurs, il faut que cela soit des joueurs en qui on croit et pas qu’on amène simplement plein de joueurs et qu’on espère après que deux ou trois soient des succès. Si on amène des joueurs, il faut qu’ils aient un impact car nous avons une académie avec des joueurs qui peuvent monter de catégorie et nous aider. Si on n’a pas un joueur de l’Académie qui correspond à ce que l’on cherche, on recrutera.”

Le staff

”Il n’y a pas eu beaucoup de cohérence dans le staff cette saison. Il y aura des changements mais dans un sens positif car nous voulons le rendre plus fort. C’est crucial d’avoir les bonnes personnes autour des joueurs pour les aider à grandir sur le terrain et en tant que personnes.”

Les jeunes

”Le développement de talents est crucial et fait partie de l’ADN du club et du mien. C’est pour cela que l’on est très heureux quand un jeune arrive, devient un joueur clef pour nous et attire après l’intérêt de clubs du top 5 européen. Nous voulons leur créer un chemin vers le succès. C’est important pour nous et cela nous motive. La Belgique est un championnat de développement pour les grands championnats. Cela ne signifie pas que l’on ne peut pas être ambitieux et prester en Europe. Anderlecht est un endroit où les jeunes grandissent.”

Le rôle de l’Académie

”Contre Malines, on avait sept jeunes dans l’équipe. C’est très impressionnant mais cela serait peut-être trop demander à l’Académie de produire autant de talents alors que c’est difficile. Cependant, c’est important si elle peut produire chaque année un ou deux joueurs du onze de base. On essaie de rendre la transition entre l’Académie et l’équipe première la plus simple possible.”

Les ambitions

”Je n’aime rien de plus que gagner. C’est crucial que les fans fassent partie de notre identité et de notre culture et qu’ils puissent s’identifier. On veut construire une équipe qui se bat en Europe. J’ai hâte de vivre une saison où on pourra se battre et où les fans voudront suivre les nouveaux joueurs qui seront arrivés.”