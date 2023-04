Une consolation pour Anderlecht: Zeno Debast dans le top 15 des jeunes les plus prometteurs à travers le monde

Côté Belge, notons la belle 13e place de Zeno Debast. Le Diable rouge est même deuxième à sa position puisque Antonio Silva (Benfica) est le seul défenseur central à le devancer dans ce classement. Noah Sadiki s'est pour sa part glissé dans le top 20 des latéraux droits les plus prometteurs.

Vermeeren et El Khannouss à l'honneur

Sur base de ce même coefficient, le très prometteur Arthur Vermeeren (Antwerp), 18 ans à peine, arrive à la 19e place du classement global et à la toute première du classement des milieux défensifs, trois places devant Roméo Lavia, le Diable rouge de Southampton. De leur côté, Gavi et Bellingham entrent dans la catégorie des milieux "centraux", tout comme Kristian Arnstad qui pointe à la 6e place de ce classement-là.

Chez les milieux offensifs, on retrouve une autre tête connue tout en haut du classement puisque le Marocain Bilal El Khannouss (Genk) devance Oscar Gloukh (Salzbourg) et Arsen Zakharyan (Dinamo Moscou) du haut de ses 19 ans.

Notons enfin les 3e et 5e places de Malick Fofana (Gand) et Mario Stroeykens (Anderlecht) dans le classement des ailiers droits, où Cihan Canak (Standard) est également cité à la 17e place, et la 13e place de Lucas Stassin (Anderlecht) dans le classement des attaquants de pointe.