"Injouable", "Une classe éternelle", "Le Real Madrid doit faire attention": la presse européenne pleine de louanges pour Kevin De Bruyne

Grâce à leur succès, les hommes de Pep Guardiola reviennent à deux unités de ceux de Mikel Arteta, tout en comptabilisant deux rencontres de moins.

Le duo d'attaque de City a fait une nouvelle fois la différence. Et ce jeudi matin, la presse européenne est dithyrambique à leur égard.

"Simply the best", titre le Daily Mail, avant de développer: "De Bruyne est le héros de City. Sa frappe n'était que le début d'un match qui est apparu comme une fusillade et s'est transformé en exécution. Haaland a donné le coup de grâce. Lui et De Bruyne ont développé une relation presque télépathique qui détruit tout adversaire".

De son côté, le Manchester Evening insiste sur l'excellente forme de KDB: “Deux buts et un assist pour une performance incroyable. L’homme qui sait comment atteindre sa meilleure forme au meilleur moment”.

Le Daily Express & Star évoque un "Golden De Bruyne" et sort les superlatifs pour qualifier le match de Kevin De Bruyne. "Il est tout simplement injouable quand il est dans cette forme. Même Guardiola en était abasourdi. Le Real Madrid doit faire attention", écrit le quotidien.

Même son de cloche du côté de la BBC: “De Bruyne et Haaland ont donné le ton dès le premier coup de sifflet. Et le premier but en est la parfaite illustration, c’est la confirmation d’une entente qui paraît tellement naturelle entre ces deux joueurs depuis le début de la saison. Haaland a montré à quel point il avait fait évoluer son jeu sous Guardiola en délivrant deux assists à De Bruyne et le Belge a, une fois de plus, fait étalage de sa classe éternelle, avec deux finitions chirurgicales.”

Alan Shearer, consultant pour la télévision anglaise, était sous le charme: “Ils ont été injouables. Ils ont écrasé la défense centrale d’Arsenal. Chaque fois que la balle est arrivée dans leur coin, leur capacité à comment quand, comment et où courir, mais aussi leur timing et leurs qualités de finition ont fait mouche”.

En Allemagne, Bild revient aussi sur la solide prestation du capitaine des Diables rouges: C’est De Bruyne et Haaland contre le reste du monde. Le football qu’ils développent est sensationnel”, souligne-t-on dans les colonnes du journal allemand.

L'Equipe, qui a consacré sa une au Diable, a relevé que le duo éclair De Bruyne-Haaland, a été mis en évidence grâce au schéma tactique mis en place par Pep Guardiola, dans une sorte de 4-4-2, permettant à la paire belgo-norvégienne de jouir de nombreux espaces pour faire mal à la défense adverse. "Le style de construction de jeu de son équipe (Ndlr: de Guardiola) et le choix de pressing de l'adversaire ont donné à la doublette, formée avec De Bruyne, les conditions idéales de leur épanouissement : des espaces. Le Belge, par la passe, le Norvégien par la course et la domination physique (et parfois l'inverse) sont parmi les meilleurs joueurs du monde sur attaque rapide. Mercredi soir, leur soif d'espaces a été assouvie", écrit le quotidien français.