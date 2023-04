L’autre regard : sûr que là-haut, Maradona prépare déjà le Scudetto napolitain

Si les étoiles s’alignent, le Napoli pourrait être élevé au rang de champion d’Italie dès ce week-end, soit six journées avant la fin de la Serie A. C’est dire si le club sudiste a dominé les débats tout au long de la saison. C’est dire aussi si la fête s’annonce grandiose au pied de la colline du Pausilippe et sur la Piazza Carlo III. Hormis peut-être Buenos Aires ou à Rio, aucune ville au monde ne vit avec autant de ferveur la passion du football. Cela touche carrément au mystique. Si l’on sait que le dernier Scudetto napolitain remonte à plus de trente ans, on imagine donc volontiers l’importance de l’événement à venir.