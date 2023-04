Alexis Saelemaekers offre le partage à l'AC Milan face à la Roma à la 97e minute

Les Milanais ont ramené le nul (1-1). Mené au score à la 94e suite à un but d'Abraham, on pensait que la messe était dite pour l'AC Milan. Sauf qu'Alexis Saelemaekers est passé par là pour offrir l'égalisation à la... 97e minute. Un nul qui n'arrange toutefois aucune des deux équipes, qui restent ex-aequo avec 57 unités au classement (en 4e et 5e position, derrière la Juve et devant l'Inter qui a un match de retard et trois points en moins).