Le PSV de Johan Bakayoko et Thorgan Hazard, buteur, remporte la Coupe des Pays-Bas

Le PSV Eindhoven a remporté dimanche la 11e Coupe des Pays-Bas de son histoire en battant l'Ajax (1-1 ap, 3-2 tab) à Rotterdam. Johan Bakayoko était titulaire, Thorgan Hazard est rentré et a égalisé pour le PSV. L'Ajax Amsterdam a mené au score grâce à un but contre-son-camp du défenseur anglais Jarrad Branthwaite (43e). C'est Thorgan Hazard, sorti du banc à la 59e, qui a égalisé pour le PSV (67e). Il avait d'ailleurs remplacé un autre Belge pour Eindhoven, Johan Bakayoko, titularisé à droite.

Pour l'Ajax, Mika Godts a remplacé Steven Bergwijn dans les toutes dernières minutes du match (116e).

Aucune équipe n'ayant pris l'avantage durant les 90 premières minutes ni pendant la prolongation, c'est aux tirs au but que s'est jouée cette finale. L'Ajax a complètement raté sa séance, n'inscrivant que 2 tirs sur 5, un de moins que le PSV. Le tenant du titre remporte la Coupe pour la 11e fois, la 2e de suite.

Thorgan Hazard était le premier tireur pour le PSV et a inscrit son tir au but, tout comme Mika Godts (4e tireur) pour l'Ajax. Brobbey, Timber puis Alvarez ont raté leur tentative pour l'Ajax, ainsi que Ramalho et Sangaré pour le PSV. C'est l'ancien d'Anderlecht Fabio Silva, prêté par Wolverhampton, qui a inscrit le tir au but décisif.

EN FRANCE

Jérémy Doku en feu: il inscrit un nouveau doublé pour Rennes

Deux semaines après son doublé contre Reims, Jérémy Doku a remis ça ce dimanche avec deux nouvelles roses dont une fantastique.

Les soucis physiques ressemblent de plus en plus à un mauvais souvenir. Titulaire pour la troisième fois de suite, Jérémy Doku a éclaboussé la Ligue 1 de toute sa classe ce dimanche. Face à Angers, le Rennais a participé à la fête des siens en inscrivant un doublé en seconde période alors que le score était de 2-2 avant qu’il n’inscrive son nom au marquoir.

En inscrivant ses quatrième et cinquième buts de la saison en championnat, Doku a largement contribué au succès des siens qui restent dans la course à l’Europe. L’ancien joueur d’Anderlecht aura pu montrer toute sa palette technique, d’abord d’une reprise de volée du droit avant de marquer du gauche.

Nouvelle déroute pour l'AS Monaco de Philippe Clement, qui voit la C1 s'éloigner

L'AS Monaco s'est lourdement inclinée (0-4) dimanche contre Montpellier lors de la 33e journée de Ligue 1. Une semaine après leur défaite à Lens (3-0), les Monégasques voient la qualification pour la Ligue des Champions s'éloigner. Arnaud Nordin a ouvert le score en première mi-temps (28e). Les Montpelliérains ont marqué trois autres buts en seconde période par l'intermédiaire de Faitout Maoussa, prêté par Bruges (65e), Nordin pour le doublé (72e) puis Stephy Mavididi (80e).

Eliot Matazo a commencé la rencontre sur le banc et est monté au jeu (84e) côté monégasque.

Au classement, Monaco reste 4e (61 points), respectivement 5 et 6 points derrière Lens et Marseille, qui ont en plus un match de retard. Les hommes de Philippe Clement sont pour l'instant qualifiés pour l'Europa League, mais voient Lille (5e, 59 points) revenir.

EN ITALIE

Avec deux assists de Lukaku, l'Inter renverse la Lazio

L'Inter Milan, mené 0-1 jusqu'à la 77e minute de jeu, a finalement battu la Lazio (3-1) dimanche au stade Giuseppe Meazza, pour le compte de la 32e journée de Serie A. Romelu Lukaku, titulaire, a délivré deux passes décisives. Naples pourrait profiter de la défaite de son dauphin et être sacré champion dès ce dimanche. Une semaine après leur succès à Empoli, les Nerazzuri et Lukaku ont confirmé leur retour en forme en battant la Lazio, 2e au classement avant cette journée. L'ailier romain Felipe Anderson a ouvert le score (30e).

Après un doublé la semaine dernière, Romelu Lukaku, qui a joué l'intégralité de la rencontre, a délivré deux assists. La première passe décisive était à destination de Lautaro Martinez (77e, 1-1) pour l'égalisation. L'Inter a ensuite pris les devants sur un centre du Diable Rouge pour le latéral allemand Robin Gosens (83e, 2-1). Lautaro Martinez s'est offert un doublé en fin de match (90e, 3-1) en profitant d'une erreur de la défense adverse.

Au classement, cette défaite de la Lazio pouvait sacrer Naples dès ce dimanche après-midi, à 6 journées de la fin. Les joueurs de Spalletti allaient être champions d'Italie s'ils battaient Sassuolo à 15h. Sauf qu'ils ont partagé l'enjeu et le titre est donc reporté...

Dans la course serrée aux tickets européens, l'Inter (57 points) dépasse de peu son voisin de l'AC Milan (5e, 57 points) et reprend la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions. La Roma (6e) compte elle aussi 57 points et Bergame est 7e avec 55 points.

À lire aussi

EN ANGLETERRE

City gagne sans De Bruyne et passe premier, Dendoncker et Villa défaits à Old Trafford

Sans Kevin De Bruyne, blessé, Manchester CIty s'est imposé à Fulham (1-2) lors de la 34e journée de Premier League. Dendoncker et Aston Villa ont perdu sur le terrain de Manchester United (1-0), tout comme Lavia et Southampton à Newcastle (3-1). Erling Haaland a très tôt inscrit son 34e but de la saison en championnat (3e, sur penalty), mais les Skyblues se sont fait rejoindre par Fulham et un but de Carlos Vinicius (15e). C'est finalement l'attaquant argentin Julian Alvarez qui a donné l'avantage à City (36e).

Cette victoire permet à Manchester City de passer en tête du championnat avec 76 points, soit un de plus que les Gunners et avec un match de retard.

Manchester United affrontait au même moment la révélation Aston Villa, 6e. Un but de Bruno Fernandes (39e) a permis à United de remporter le match. Leander Dendoncker était titulaire pour Villa mais est sorti à la 64e.

Les hommes d'Erik Ten Hag sont 4e avec 63 points, soit deux de retard sur Newcastle, qui compte un match de plus.

Newcastle était opposé au même moment à la lanterne rouge du championnat, Southampton, où Romeo Lavia a disputé tout le match. Les Saints se sont inclinés 3-1 alors qu'ils menaient à la pause grâce à un but d'Armstrong (41e). Newcastle a renversé son adversaire grâce à un doublé de Wilson (54e, 81e) et un autogoal de Theo Walcott (79e).

EN ALLEMAGNE

Wolfsburg et ses Belges écrasent Mayence

Wolfsburg, avec Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw l'a largement emporté contre Mayence lors de la 30e journée de Bundesliga (3-0) dimanche. L'attaquant danois Jonas Wind a inscrit un doublé. (5e, 28e). Sebastiaan Bornauw a également marqué pour Wolfsburg. Le latéral belge a disputé tout le match et a marqué son premier but de la saison en championnat. Dans les cages, Koen Casteels a lui aussi disputé 90 minutes.

Au classement, Wolfsburg est 7e avec 46 points et dépasse son adversaire du jour d'une unité. Les loups peuvent encore rêver d'une qualification européenne, la 6e place occupée par le Bayer Leverkusen n'étant qu'à 2 points, à 4 journées de la fin.

Le Hertha Berlin et Dodi Lukebakio craquent dans les 20 dernières minutes face au Bayern

Le Hertha Berlin, lanterne rouge de Bundesliga a perdu la rencontre qui l'opposait au Bayern Munich dimanche, lors de la 30e journée de championnat (2-0). Les Berlinois, avec Dodi Lukebakio titulaire à droite, ont défendu dès le début de la partie mais ont encaissé deux buts dans les 20 dernières minutes, inscrits par Gnabry (69e) et Coman (79e) sur deux assists de Joshua Kimmich. Lukebakio a été remplacé à la 83e minute.

Cette victoire permet au Bayern de reprendre la tête du championnat après le nul de Dortmund à Bochum samedi. Les Bavarois comptent 62 points, un de plus que le BVB. Avec 22 points seulement à 4 journées de la fin, la relégation semble désormais inévitable pour le Herta Berlin.

EN TURQUIE

Galatasaray perd le derby contre Besiktas et voit son avance fondre en tête du championnat

Besiktas a battu son voisin et rival Galatasaray, avec Dries Mertens, pour le compte de la 32e journée de Superlig turque (3-1). Galatasaray reste premier mais n'a plus que 3 points d'avance sur un autre club d'Istanbul, le Fenerbahce de Michy Batshuayi. Mauro Icardi a ouvert le score pour Galatsaray, inscirvant son 14e but de la saison en championnat. Le défenseur marocain Romain Saïss a égalisé pour Besiktas (35e), qui a ensuite pris l'avantage sur un but du milieu bosnien Amir Hadziahmetovic (58e). Vincent Aboubakar a fait le break pour Besiktas dans les arrêts de jeu (90e+4).

Dries Mertens était titulaire en soutien de l'attaquant et a joué 64 minutes, remplacé par Nicolo Zaniolo.

Au classement, la victoire permet à Besiktas de consolider sa 3e place (65 points). Galatasaray, toujours leader (70 points) craint désormais le retour de Fenerbahce, 2e avec 67 points.

EN ECOSSE

Le Celtic se qualifie pour la finale de la Coupe d'Écosse en battant les Rangers de Raskin

Le Celtic Glasgow s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Écosse dimanche en battant les Rangers, son plus grand rival (0-1). Jota (42e) a fait la différence dans ce match disputé sur terrain neutre, à Hampden Park (Glasgow). Nicolas Raskin était titulaire dans l'entrejeu des Rangers et a été remplacé (74e) par l'ancien du Cercle Bruges Rabbie Matondo.

La finale opposera le 3 juin le Celtic à Inverness, pensionnaire de 2e division.