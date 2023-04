Choc de feu en Premier League: Tottenham pense faire la remontada de l'année à Liverpool... avant de se faire coiffer sur le fil (VIDEO)

L'inusable Kane réduira la marque juste avant la pause. En seconde période, Tottenham va se réveiller et après un but de Son à la 77e, Richarlison offrira l'égalisation inespérée à la 93e. Son premier but en Premier League avec Tottenham d'ailleurs.

On pensait alors que le match allait en rester là mais suite à une énorme bourde de la défense des Spurs, Jota redonnera l'avance aux Reds dans les ultimes secondes des arrêts de jeu. Quelle rencontre de folie...