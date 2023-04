Grâce à deux assists de Lukaku, l’Inter bat la Lazio, Naples rate sa première balle de titre

Très longtemps devant au score grâce à Felipe Anderson (30e), la Lazio a craqué en fin de rencontre. La faute notamment à Romelu Lukaku qui a réalisé deux assists : pour Lautaro Martinez (78e) et Robin Gosens (83e). Dans le temps additionnel, l’attaquant argentin a inscrit un nouveau but. Grâce à cette victoire, l’Inter remonte à la quatrième place de Serie A, à égalité avec l’AC Milan et la Roma.

Au vu de ce résultat, Naples aurait été sacré champion s’il s’était imposé face à Salernitana mais Dia (84e) a répondu à l’ouverture du score d’Olivera (62e). Il faudra donc encore attendre pour pouvoir faire la fête dans le sud de l’Italie même si celle-ci n’est qu’une question de temps.