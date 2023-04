Premier League : Erling Haaland égale un record mythique, City reprend la tête du championnat (VIDÉOS)

Plus important encore pour lui, City a ensuite assuré à Fulham malgré l’égalisation de Vinicius (15e) grâce au superbe but d’Alvarez (36e). Ce succès permet aux hommes de Guardiola de reprendre la tête du classement avec un point d’avance sur Arsenal et un match de retard.

De leur côté, Manchester United et Newcastle se sont aussi imposés, respectivement contre Aston Villa (1-0) et Southampton (3-1), leur rapprochant un peu plus de leur objectif : terminer dans le top 4.