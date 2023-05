Geraerts enregistre un retour pour affronter l’Antwerp

Si le groupe à la disposition de Geraerts n’est pas complet, c’est parce que Lucas Pirard, déjà out à la fin de la phase classique pour un problème dans le bas du dos, vient de reprendre les entraînements collectifs ce mardi. Trop juste pour être déjà repris et suppléer Anthony Moris, au cas où. Ce sont donc les jeunes Imbrechts et De Bolle qui sont les deuxième et troisième gardiens pour ce match en retard de la première journée.

Il n’y a pas de suspendu côté bruxellois ni anversois et, pour rappel, les compteurs cartes ont été remis à zéro à l’entame de ce mini-championnat que l’Union démarre avec 1,5 point d’avance sur l’Antwerp et 3 de retard sur Genk qui a déjà joué – et gagné – face à Bruges, dimanche.

Côté anversois, un moment incertain à cause d’une blessure encourue lors de la finale de Coupe, Jassen sera bien de la partie et devrait même être titulaire.