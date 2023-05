Le Standard perd un point sur tapis vert

La Cour belge d’arbitrage pour le sport a tranché : elle a confirmé le retrait d’un point au Standard B et à Genk B qui, lors d’un match les opposant en Challenger Pro League et soldé par un partage, avaient tous deux aligné des joueurs non qualifiés. Les deux clubs avaient fait appel de la décision initiale devant la CBAS et celle-ci a tranché ce mardi soir, jugeant le recours non fondé.