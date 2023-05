Qui est Mika Godts, la nouvelle pépite du football belge qui aurait pu jouer pour Anderlecht?

À vrai dire, pour ceux qui l’ont côtoyé, nul n’est surpris que le gamin de Louvain arpente déjà les pelouses néerlandaises. Avant de franchir la frontière l’hiver dernier, celui qui ne fêtera sa majorité que le 7 juin prochain s’était déjà signalé en Challenger Pro League avec Jong Genk. ” Je ne le connaissais pas mais quand je l’ai vu jouer contre nous, il m’avait tapé dans l’œil”, se souvient Gaëtan Hendrickx.

Si le capitaine de Deinze avait gagné son affrontement face aux jeunes limbourgeois lors de la deuxième journée, Godts s’était signalé en égalisant en première mi-temps. “Parmi les équipes réserves qui peuplent la D1B, c’est le meilleur jeune contre qui on a joué. Il était rapide et percutant au point que je me suis fait la réflexion que s’il ne commettait pas de bêtises, il finirait dans un très grand club à long terme.”

Un point de non-retour atteint avec Genk

La prédiction arrive plus vite que prévu. À l’affût, l’Ajax profite de l’apathie de Genk pour rapatrier la pépite. “Quand l’Ajax te demande, c’est difficile de dire non, commente Arno Van den Abbeel, son sélectionneur en U14. C’est une surprise qu’il n’ait pas effectué ses premières minutes à Genk. Peut-être que ça l’a influencé pour répondre favorablement à l’offre de l’Ajax.”

”À un moment donné, nous étions même très proches d’un accord avec Genk. Puis, il y a eu un problème, avoue le principal intéressé. Je n’ai pas non plus compris ce qui était si hallucinant dans mon départ. Si j’ai signé à l’Ajax, c’est tout de même que je ne demandais pas tellement ?”

Si le leader actuel du championnat belge ne lui a pas octroyé sa chance en équipe première, il lui a quand même permis de se développer dans l’antichambre de l’élite pendant six mois. “Il a dû composer avec la pression et il a joué contre des hommes, pas face à des jeunes adolescents, se félicite Thierry Siquet, son sélectionneur national en U19. C’est une différence énorme dans l’impact et la discipline car ils sont obligés de gagner à cause des conséquences au classement. Cela aurait dû se faire depuis bien longtemps que la Challenger Pro League s’ouvre aux équipes réserves des formations professionnelles.”

Le meilleur en un contre un

Malgré cette contrainte de points, ce n’est pas certain que Mika Godts ait ressenti beaucoup de stress. À l’image de Bilal El Khannouss, de la même génération que lui, le football reste un jeu simple pour eux. “À quatorze ans, il était déjà un joueur mature qui savait déjà ce qu’il voulait, confie Arno Van den Abbeel.

Pour sa première apparition en équipe nationale, le Louvaniste sort déjà du lot. “J’ai retrouvé mon rapport du match. Il avait obtenu un A, la meilleure note possible, en évoluant comme milieu offensif. J’avais noté qu’il était techniquement très bon et que sa vitesse d’exécution était parfaite. Il se positionnait bien entre les lignes. À la perte du ballon, il travaillait durement et il était agressif au pressing. Parfois, il faisait les mauvais choix au moment cruciaux mais qu’est-ce qu’il était impressionnant en un contre un !”

Cette aisance dans le dribble en a impressionné plus d’un. “Je ne le connaissais pas du tout mais lors du dernier rassemblement avec les U19, il est rentré vingt minutes. Waw, c’était très fort, s’enthousiasme Martin Wasinski. En un contre un, il fait très mal car il sait s’adapter à ce que le défenseur va faire. Ça se voit directement que techniquement, il est très fort.”

Mentalement, l’ancien Genkois affiche une sérénité à toute épreuve comme on a pu le constater lors de la finale de la Coupe des Pays-Bas. “On voit qu’il y a de la qualité dans son penalty, analyse Siquet. À dix-sept ans, il ne faut pas avoir peur. Ça montre qu’il est aussi bien dans sa tête que dans son corps.”

Anderlecht peut avoir des regrets

Mais ce qui est encore plus marquant pour l’ailier, c’est qu’il est capable de collecter des statistiques alors que c’est ce qui manque généralement pour les joueurs qui évoluent à son poste. “Pour un défenseur, c’est dur de le tenir car il est rapide. Il a un panel technique qui le différencie. Il possède une adresse devant le but avec ses frappes enroulées. Par rapport à un Amuzu, il a une meilleure conduite de balle. Et, techniquement, il est plus développé.”

Avec de telles louanges et une telle précocité, nul doute que la Belgique tient en son pouvoir un futur grand. Seuls les Anderlechtois peuvent afficher des regrets. C’est à Neerpede où l’ailier gauche a tapé dans ses premiers ballons. Comme El Khannouss, il est parti à Genk à quinze ans. Comme une preuve irréfutable d’un profond déclassement.