Pour le RWDM, le titre se jouera bien lors de la dernière journée contre Anderlecht

Le scénario idéal se mettait en place pour le RWDM puisque le Lierse parvenait à ouvrir la marque. Si les Waalsandiens réagissaient rapidement et renversaient la marque via Barry et Mbokani (1-2), Beveren ne disputait pas son plus grand match de la saison.

Cela se confirmait en seconde mi-temps puisque c’est bien le Lierse qui prenait le contrôle des opérations. Mieux, De Schryver égalisait à la 68e, de quoi sacrer virtuellement le RWDM. Mais le scénario de la rencontre était fou et les 22 acteurs jouaient avec le cœur de tous les Molenbeekois. À la 72e Ribeiro Costa, ancien du RWDM, remettait Beveren aux commandes (2-3).

Le dernier quart d’heure était tendu, Beveren tremblait, le RWDM espérait mais Beveren ne craquait plus. Le titre se jouera donc la semaine prochaine lors de l’ultime journée. Aux Molenbeekois de battre les U23 d’Anderlecht samedi prochain pour être sacrés champions dans un stade Machtens qui sera comble et bouillant.