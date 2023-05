Les Diables ajoutent une date à leur agenda : la Serbie de Mitrovic au Heysel en novembre

Cet ajout permet à Domenico Tedesco d’avoir un agenda plus clair. Ses Diables auront deux matchs à chaque fenêtre internationale (Autriche et Estonie en juin, Azerbaïdjan et Estonie en septembre, Autriche et Suède en octobre et, donc, Serbie et Azerbaïdjan en novembre).

Ce sera le septième duel entre les Belges et les Serbes (dont deux quand le Monténégro était encore associé à la Serbie). Les Diables ont remporté les trois derniers. Outre les stars Dusan Tadic et Dusan Vlahovic, les Serbes devraient venir avec deux anciennes vieilles connaissances : l’ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic et l’ex-Genkois Sergej Milenkovic-Savic.