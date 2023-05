La relation De Bruyne – Haaland décryptée : “C’est plus une rampe de lancement qu’une vraie connexion”

”La connexion entre Kevin et Erling est extraordinaire et on essaye de l’utiliser autant que possible”, jubile Pep Guardiola qui savait pertinemment bien que le duo fonctionnerait lorsqu’il s’est mis en tête – il y a près d’un an – de convaincre le Norvégien de rejoindre Manchester City. “Quand le ballon qu’il reçoit est correct et qu’il a de l’espace, il est imparable. Nous le savons.”

L’imprévisibilité de la relation est une première caractéristique. L’analyse des douze passes décisives du Diable rouge montre clairement toute l’étendue des possibilités. Haaland a marqué au bout de trois passes en profondeur ; d’un centre de la gauche donné du pied droit ; d’un autre du pied gauche ; de quatre centres de la droite (un à ras de sol, un en profondeur, deux sautés) ; d’un coup de coin et d’un ballon lobé derrière la défense. Le douzième assist est tombé d’une frappe sur la barre récupérée par Haaland.

”Je sais que quand je lui mets dans l’espace, on peut créer ensemble, a ironisé Kevin De Bruyne au micro de Canal +. C’est un peu naturel mais j’essaie aussi de penser à ce que mon coéquipier aime. C’est différent de jouer avec Erling ou Mahrez. C’est un joueur costaud, fort, qui aime aller dans l’espace et j’essaie de jouer comme lui aime jouer.”

”De Bruyne adore ce type d’attaquant. On a pu le voir avec Lukaku. Il attend les appels en profondeur, observe Alex Teklak, consultant Pickx + Sports, à qui nous avons montré les images de tous ces assists. Haaland est lui aussi un joueur qui a besoin de coéquipiers capables de donner des passes en transition. Et ça, c’est évidemment ce qu’adore Kevin De Bruyne. Au même titre que Grealish ou Foden d’ailleurs, qui ont aussi donné un paquet d’assists à Haaland.”

Les assists de De Bruyne pour Haaland

C’est aussi l’avis de Pep Guardiola. “Je pense que Kevin a besoin des coureurs pour qu’il puisse faire exploiter sa plus grande qualité et Erling a besoin d’un joueur d’assists comme lui pour faire ses courses positives. Cela se fait de manière naturelle.”

”Je sais que lorsque Kevin a le ballon, je dois être du côté opposé au bon endroit et au bon moment pour qu’il joue le ballon dans ma course avec une passe sèche ou un centre, a expliqué Haaland au Gentleman’s journal. C’est difficile de s’entraîner pour anticiper ce que vos coéquipiers vont faire et pour savoir quoi faire lorsqu’ils ont le ballon à un certain endroit du terrain. Cela dépend aussi un peu de moi. C’est aussi un peu l’instinct avec lequel je suis né. ”

Ce sont ensuite les qualités hors-norme de l’homme aux 51 buts cette saison qui font le reste. “Ce qui est fou avec Haaland, ce sont ses appuis, commente Alex Teklak. Il fait des feintes, des mouvements, des contre-mouvements avec une puissance et une explosivité folle. Et ce, de manière constante parce qu’il est tout le temps en mouvement. Forcément, c’est très difficile voire impossible de le suivre lorsqu’on est défenseur.”

Le QI footballistique et l’entente hors du terrain du milieu de 31 ans et l’attaquant de 22 ans amènent un feeling supplémentaire. “Mais pour moi, il n’y a pas de réelle connexion entre les deux, relativise notre consultant qui nuance. Ils ne se trouvent pas tant que ça, mais c’est souvent but lorsqu’il y a une connexion. De Bruyne n’a pas besoin de lui donner dix passes pour qu’il marque. Mais ils n’ont pas vraiment ce jeu de combinaison et cette connexion fusionnelle qui feraient qu’ils se partageraient tout le temps le ballon comme le font certains duos. Haaland est plutôt une rampe de lancement pour De Bruyne.”

Cette rampe, qu’on peut observer sur plusieurs buts du Norvégien, est aussi permise par les ajustements tactiques de Guardiola. “On assiste davantage à un jeu de transition. Le ballon part de très bas, puis des joueurs comme Foden ou Mahrez peuvent éliminer, et De Bruyne sait donner les ballons pour aller chercher Haaland.”

”Ils ont gagné plusieurs gros matchs de cette manière, poursuit Alex Teklak. Notamment contre le Bayern où ils ont marqué plusieurs buts en contre-attaque. C’est un jeu plus déstructuré, mais ils ont aussi appris à évoluer avec de vrais défenseurs derrière pour compenser. Grâce à ce jeu plus direct, ils n’ont plus besoin d’un homme supplémentaire au milieu, comme c’était le cas avec les montées de Cancelo. Et donc les défenseurs ne se découvrent pas.”

Reste désormais à voir comment l’arrière-garde madrilène et Thibaut Courtois (qui n’a jamais affronté Haaland jusqu’à présent) réagiront face à la menace norvégienne que le président Florentino Pérez se verrait bien rapatrier à Madrid dans quelques saisons.