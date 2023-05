L’autre regard : pourquoi Guardiola ne sera jamais le coach du Real et de la Roja

Avec sur la pelouse du stade Bernabeu une constellation d’étoiles, la demi-finale de Ligue des champions qui oppose, ce mardi soir, le Real à Manchester City s’érige en sommet du foot européen et attise de grandes passions. Sur les bancs des entraîneurs, la tension sera aussi maximale. Et tous les regards seront braqués, une fois encore, sur Pep Guardiola, l’entraîneur catalan des Citizens. Les compétences de l’ancien mentor du Barça n’ont jamais été contestées en Espagne. Au contraire.