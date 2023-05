Thibaut Courtois, le cauchemar de Manchester City en Ligue des champions

Si Rodrygo et Benzema ont joué les héros en inscrivant les buts décisifs de la demi-finale de la saison dernière, c’est aussi à son gardien que le Real Madrid devait cette place en finale. Ce soir-là, le Diable rouge a réalisé pas moins de neuf arrêts. Soit son record sous la vareuse madrilène, à égalité avec ses prestations en huitième de finale aller face au PSG et en finale contre Liverpool la même année.

En réalité, c’est en Ligue des champions que Courtois a réalisé les six prestations les plus prolifiques de sa carrière au Real. Dont la moitié contre… Manchester City, avec aussi les deux manches du huitième de finale en 2020. Même si les Citizens s’étaient qualifiés, El Muro avait maintenu le suspense en réalisant sept arrêts dans chaque match. On se souvient surtout de ses duels remportés devant Gabriel Jesus, Riyad Mahrez et Raheem Sterling.

3,51 arrêts par match en C1

En cinq saisons à Madrid, Courtois a déjà effectué 158 arrêts sur la scène européenne. Soit 3,51 par match et donc plus du double de sa moyenne en Liga (1,46/match) et bien plus aussi que celle en Coupe du Roi (2,7/match). “La Copa del Rey est importante mais la Ligue des champions reste la compétition la plus importante qu’un joueur puisse gagner”, a-t-il d’ailleurs rappelé samedi soir après avoir remporté cette compétition pour la première fois.

guillement "Je ne le savais pas mais je suis heureux d'atteindre les 600 arrêts."

Lors de cette finale, le joueur qui fêtera ses 31 ans ce jeudi, a atteint la barre des 600 arrêts pour le Real (en 223 matchs). “Je ne le savais pas mais je suis heureux d’atteindre les 600 arrêts. Je suis content d’aider l’équipe avec mes arrêts et j’ai envie d’en faire beaucoup plus. Mais, d’un autre côté, je voudrais aussi en faire moins parce que cela voudrait dire que l’équipe défend très bien”, a-t-il ironisé.

Il est vrai que la défense madrilène se porte de mieux en mieux. Et cela se note dans les chiffres du portier qui a pour le moment effectué bien moins d’arrêts (126) que la saison dernière (161). Et plus particulièrement en Ligue des champions (33 contre 56) où il reste malgré tout plus décisif qu’en championnat.

Durant cette campagne de C1, Thibaut Courtois tourne avec une moyenne de 0,75 but encaissé (0,96 en Liga), 84,6 % de tirs stoppés (77,7 % en Liga), 62,5 % de clean-sheets (34,6 % en Liga) et surtout une énorme différence dans les xGC (goals encaissés attendus) : 0,63 en Europe et - 0,07 en Liga. Ce qui signifie qu’il a encaissé plus de buts qu’attendu en championnat mais a sauvé en moyenne 0,63 but par match en Ligue des champions.