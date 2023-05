"Le joueur le plus intelligent au monde", "les grands matchs appellent les grands joueurs": Kevin De Bruyne a fait exulter Man City face au Real

Un but qui change tout et qui a permis à KDB de recevoir le titre d'homme du match à la fin de la rencontre. Une récompense honorifique qui a fait bondir le trio Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards sur le plateau de CBS Sports Golazo. "Bien évidemment, mais c'est là que l'on voit la différence entre les anciens joueurs et les 'je-ne-sais-qui' qui ont voté pour l'homme du match", a balancé Henry avant de compléter, "j'adore Kevin, il a inscrit un goal extraordinaire mais ce n'est pas normal que la récompense ne revienne pas à Vinicius Junior après ce match."

Là dans les grands moments

Dans la presse espagnole et britannique, De Bruyne a la plupart du temps reçu la note de 7 ou 8, souvent à égalité avec Ederson ou Ruben Dias. Mais son but a soulagé toute l'Angleterre qui porte du coup le Belge en triomphe dans ses colonnes. "Il a eu du mal à rentrer dans la partie pour une longue période, mais il a été important quand il le fallait", a d'ailleurs déclaré le Manchester Evening News.

Les statistiques prouvent également que De Bruyne est décisif lors des grands moments. Sur ses 14 buts inscrits en Ligue des Champions (autant que Zinédine Zidane), le Belge en a inscrit 11 dans la phase à élimination directe, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire de City dans cette phase de la compétition.

"Les grands matchs appellent les grands joueurs à se mettre en avant et De Bruyne l'a fait", a de son côté expliqué le Daily Telegraph, "c'était loin d'être sa meilleure soirée jusqu'à ce qu'il marque un but sublime pour stopper l'élan du Real et donner à City le répit dont il avait besoin."

De son côté, BBC Sport a voulu souligner l'impact de KDB sur cette rencontre, par rapport à Erling Haaland, très peu à son avantage au Santiago Bernabeu : "Cette saison, Erling Haaland a fait les gros titres de Manchester City avec ses 51 buts, mais De Bruyne reste le brillant cerveau du football", estimant que le magnifique travail défensif de Rudiger et Alaba sur Haaland n'était pas suffisant, "pas avec De Bruyne utilisant sa magie".

S'il était étonné de le voir récompensé du titre d'homme du match, Thierry Henry a une nouvelle fois souligné l'intelligence supérieure de Kevin De Bruyne sur le terrain : "Je ne pense qu'il a fait un super match mais il a inscrit un but important. C'est la différence que je fais entre les joueurs les plus précieux et les joueurs les plus importants. J'ai croisé énormément de joueurs, joués avec beaucoup d'entre eux ou contre eux mais je pense que le cerveau de Kevin est le meilleur que j'ai jamais vu. Nous parlons de la manière dont il voit le jeu."

"À certains moments, je ne sais pas à quoi il pense. On dirait qu'il n'est pas avec nous. Il est tellement bon que parfois c'est un problème parce que les autres ne sont pas à son niveau", a continué Henry, "Mais je pense que c'est le joueur le plus intelligent que j'ai vu dans ma vie. Je l'ai cotôyé près de six ans avec la Belgique donc je l'apprécie d'autant plus que j'ai vu des choses qu'il a réalisé à l'entraînement. Parfois, il s'énerve parce qu'il est perfectionniste. Il est comme ça et je le trouve incroyable."