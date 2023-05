Ligue des champions : L’Inter Milan prend une grande option sur la finale en s’imposant dans le derby contre l’AC (VIDEOS)

À la demi-heure de jeu, l’arbitre a désigné le point de penalty avant de revenir sur sa décision après le visionnage des images, considérant que Lautaro n’avait pas été accroché (32e). Dumfries aurait pu marquer le troisième but des siens dans la foulée mais il était trop court (35e). À la pause, l’Inter menait donc logiquement 0-2 face à une équipe de l’AC complètement dominée. Seul Belge titulaire pour les Rossoneri, Saelemaekers n’a pas su peser.

Au retour des vestiaires, les hommes de Pioli ont commencé par montrer un autre visage et ont su approcher la zone de finition même si les frappes n’étaient pas cadrées. Heureusement pour les locaux, Maignan a encore prouvé toutes ses qualités en remportant son duel avec Dzeko pour garder son équipe dans la partie (54e). À l’heure de jeu, Pioli a alors tenté quelque chose en effectuant deux changements dont le remplacement de Saelemaekers par Origi. Seulement deux minutes plus tard, une superbe frappe de Tonali s’est écrasée sur le poteau, au plus grand désarroi des supporters milanais (64e). Après Origi, Lukaku a également pu monter au jeu, remplaçant Dzeko pour les vingt dernières minutes (71e).

Pas assez dangereux et malgré les multiples changements effectués, l’AC n’a jamais vraiment semblé en mesure de revenir dans la partie et n’a pas cadré la moindre frappe. Les hommes de Pioli peuvent presque être satisfaits d’avoir encore une chance d’atteindre la finale alors que l’Inter aurait pu tuer tout suspense avant la manche retour.

