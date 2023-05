Aron Donnum rigole de sa valeur marchande estimée : “Cinq millions d’euros ? Je vaux bien plus que ça !”

La phrase résume bien la détermination du garçon, qui croît encore dur comme faire à une qualification pour l’Europe malgré les cinq points (et demi) de retard sur Gand après deux journées d’Europe playoffs. “Si on ne pense pas qu’on peut le faire, on n’y arrivera jamais. Les Gantois doivent jouer deux fois contre le Cercle et c’est très difficile de battre cette équipe. Elle a une manière de jouer que personne n’aime. ”

Le Standard, lui, affronte Westerlo, contre qui il a livré l’un de ses meilleurs matchs de la saison il y a quelques semaines, à Sclessin. Et l’objectif est évident : le six sur six. “Westerlo a fait une bonne saison mais j’ai l’impression qu’ils sont un peu fatigués, comme nous. Si on joue comme on l’a fait face à Gand, on devrait gagner.”

Car malgré la défaite, Deila et les joueurs ont retiré beaucoup de positif du match face aux Buffalos. “La mentalité était bonne et on a fait un très bon match. On ne doit pas rougir de notre performance. Bien sûr, on était déçu du résultat car on n’a pas marqué et on a concédé trop facilement. Mais la performance d’ensemble était très bonne. Je suis certain que si on parvient à faire en sorte d’aller jouer une finale pour l’Europe à Gand le 3 juin prochain, on peut les battre. On avait partagé l’enjeu là-bas en décembre sans bien jouer. Et on a déjà battu une équipe comme l’Union à l’extérieur donc pourquoi pas Gand ?”

guillement "Cette saison est la meilleure de ma carrière"

Pour y parvenir, le Standard aura besoin d’un Donnum en grande forme. Dans la lignée de sa saison. “Je pense que c’est la meilleure saison de ma carrière”, note le Norvégien. “J’avais joué quelques belles saisons à Valerenga mais le niveau n’était pas le même. Et avec ma nouvelle position de piston, j’ai bien amélioré mon jeu défensif. J’ai beaucoup progressé ces derniers mois et je suis surtout très heureux d’avoir pu montrer un autre visage que celui que j’avais montré la saison dernière.”

En fin de saison dernière, justement, Donnum n’imaginait plus une seconde son avenir à Sclessin. Désormais, c’est tout l’inverse. “Il n’y a pas de raison que je ne sois plus là l’an prochain”, précise-t-il fermement. “Je pense que tout le monde est heureux d’être ici. Cela vaut pour le coach et les joueurs. Si on garde la même ossature, on peut faire de belles choses la saison prochaine. On a un super groupe qui a du plaisir à être ensemble.”

guillement "Si on garde la même ossature, on peut faire de belles choses la saison prochaine"

Au sein de ce groupe, une récente étude de l’Observatoire du football (CIES) a mis en évidence que Donnum était le joueur du Standard dont la valeur marchande était la plus élevée : cinq millions d’euros. “Je vaux bien plus que ça”, se marre le numéro 11 des Rouches lorsqu’on lui apprend cela. “C’est un beau compliment, c’est cool à entendre mais je ne suis pas le seul au Standard à avoir plus de valeur que cinq millions.”

Deux choses pourraient permettre à sa valeur potentielle de continuer à augmenter : une qualification européenne du Standard et un retour en équipe nationale norvégienne où sa deuxième et pour l’instant dernière sélection remonte à septembre 2021. “Je n’ai pas eu de contact avec le sélectionneur récemment mais je sais que je suis proche d’une sélection. J’ai envie de faire partie de l’équipe, c’est un objectif. Après la saison que j’ai livrée, je pense que je le mérite mais c’est le choix du manager. Moi, je vais continuer à me battre.” Comme il n’a cessé de le faire depuis plusieurs mois.